No conozco a casi nadie que pierda menos el tiempo –o que lo gane tan sabiamente, incluso cuando lo pierde– que David G. Romero, editor de El Paseo. Tal vez por eso en ese catalogo donde abunda el sevillaneo (expresión que debo al inefable Antonio Cascales) encontramos flamantes traducciones de En busca del tiempo perdido de Proust, los tres primeros libros por el momento. Le debemos reediciones valiosas, locales y extranjeras, primeras novelas de consagrados y traducciones inéditas al español. Me he acordado de David por un juego de casualidades, con Proust como un MacGuffin de Hitchcock. Bicheando en las redes, en busca de “los placeres y los días”, en homenaje a la novela proustiana… he descubierto que hoy, 15 de enero, es el Blue Monday, el día más triste del año. Por mis niños que es verdad y que se celebra. La cosa arrancó en 2005 y, por lo visto, se trata de una iniciativa para convocar a la tristeza a lo bravo y así darse un atracón para dejar el resto del año despejado de amarguras. Me encantan estas majaderías porque a lo mejor no lo son tanto, si funcionan. Además, sale más barato y menos estresante que su primo el Black Friday, porque no tienes que gastar nada ni buscar chollos, no te los vayan a quitar de las manos. Precisamente el tal Blue Monday nació por una campaña de publicidad de la agencia Sky Travel que contrató a un sicólogo para que descubriera cuál era el día del año más depresivo. El citado señor concluyó –dos millones de encuestas después, digo yo– que tan honroso título lo merece el tercer lunes de enero. Hoy. Será por el abuso de azúcar navideño o por el adelgazamiento feroz de la cartera, pero se ve que, además de lunes, ser el tercero del primer mes del año lo convierte en un cenizo radical. Hasta ahí hubiera quedado la ocurrencia si el fenómeno no hubiera prendido como una mecha. No quiero ni pensar en los emoticones con frases de Tagore, que bastantes guerras repugnantes hay para que yo me ponga belicosa. Que me pongo. Hemos perdido aquellos Bloomdays en homenaje al Ulises de Joyce, gracias a Pilar Alcalá y su bendita insistencia vamos celebrando ritos en torno a Bécquer, contraprogramando el Jalouín, celebramos algunas efemérides, si el número es redondo… pero si a alguien, tal vez en un pueblo nevado y aburrido de Maine, se le ocurre celebrar el día más triste, seguro que el personal se agolpa para poner su granito, lloroso, de arena. Yo misma he estado a punto de colgar el tango La cieguita, del inefable Carlos Acuña, la canción más triste del universo mundo: cieguita que fallece y cantor que recuerda a su hija también muerta, también cieguita. Somos gregarios hasta para perder el tiempo. Pero anímense: mañana es el día mundial de la croqueta. Subidón.