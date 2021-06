Plan respira... y asfixia

El Plan Respira contempla ampliar las restricciones del tráfico en el centro y en Triana con el objetivo -escribía ayer el compañero Manuel Ruesga- de limitar la circulación de vehículos de no residentes, ordenar la carga y descarga, proteger el valor cultural y patrimonial de la zona, consolidar la prioridad peatonal, ciclista y de vehículos de movilidad personal, favorecer el uso del transporte público, generar áreas peatonales más habitables y saludables y facilitar el aparcamiento de residentes y personas autorizadas.

Todo muy beneficioso… Sobre el papel. No solo porque quien pase por la recién reformada, casi totalmente peatonalizada, vulgarmente desfigurada, ya llena de churretes por lo inapropiado de los pavimentos y con las antiguas aceras llenas de ininterrumpidas filas de veladores abarrotados de turistas desde la esquina de Mesón del Moro a Virgen de los Reyes puede preguntarse qué entiende el Ayuntamiento por "proteger el valor cultural y patrimonial" y "generar áreas peatonales más habitables y saludables". También porque el Plan Respira debería tener esta coletilla: "y asfixia a los residentes".

Recientemente acompañé a un vecino que se había roto un pie y regresaba con su flamante escayola, y aún sin bastones, de la clínica a su domicilio en Mateos Gago. No hubo manera de que el transporte público nos dejara en la puerta de su casa. Y la criatura tuvo que ir dando saltitos sobre un pie, apoyado en mi hombro, desde Fabiola hasta su domicilio. Otro ejemplo: el estrangulamiento de esta parte del centro está forzando que cada vez más vehículos tengan que coger por San Isidoro, la Gota de Leche, Bamberg y Abades, con los dificultosos giros de la esquina del bar Estrella y el cruce con Argote de Molina que origina, con gran aturullamiento de muchos conductores, atascos allí nunca vistos.

Me comentaba un amigo experto en urbanismo que en ciudades como Florencia se ha optado por una radical restricción del tráfico a la vez que por facilitar la accesibilidad de los coches de los residentes. Entro en la web del Ayuntamiento florentino y leo que en todos los casos "están previstas excepciones a la prohibición general de circulación para residentes, discapacitados, transporte de objetos, etc.". ¡Y se cumple! Porque el objetivo es que no se turístico-deserticen las zonas peatonalizadas, facilitando la vida a los vecinos. Lo contrario de lo que sucede en Sevilla.