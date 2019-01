Pocas veces tan juntitos los dos

Llegue como llegue, esté como esté, se trata del Real Madrid y punto. Anda exhibiendo el Mundialito como último de sus muchos avales, pero en la Liga anda dando tumbos. Primero con Lopetegui y ahora con Solari, la ausencia de Cristiano es como una sombra alargada, excesivamente alargada y lo cierto es que únicamente Zidane presagió lo que iba a significar su marcha en el equipo. Pero es el Real Madrid y un respeto, señores.

Espera el Betis de Quique Setién, ese juguete que alterna cimas y simas con predominio de las primeras, lo que es de agradecer. También, como su rival de esta noche, no anda en buenas relaciones con la suerte suprema, ese gol que tan caro se le vende. Y el jueves fue la última demostración de que no por mucho fútbol que origine va a reflejarse en el marcador. Sin goles no se alcanza el paraíso y en esas tribulaciones camina el Betis, por siempre Real Betis Balompié.

Pocas veces en la historia de ambos, tan corta es la distancia que les separa en la tabla. Sólo cuatro puntos entrambos y dándose la circunstancia de que los dos echan de menos muchos que se fueron por las gateras que presenta el todos contra todos de la Liga. ¿Y quién, entonces, puede considerarse favorito en esta encrucijada de hoy? Pues la verdad es que aunque nunca anduvieron tan juntitos, creo que siempre que sea el Realísimo quien esté en escena, la duda ofende.

Dicen algunos que a este Betis de tan definida personalidad se le da mejor el enemigo poderoso que el aparentemente asequible. Así están siendo las cosas, pero no seré yo el que ose vender la piel del oso antes de ser cazado. Sea como sea, la cita de esta noche al final de la Palmera es de indudable interés. Son dos equipos que disfrutan con la pelota y que sufren sin ella, por lo que el espectáculo está asegurado y si el concierto va acompañado de goles, mejor, qué quiere que le diga.