Podemos y el final del pacifismo

Al profesor Macarro lo convencieron de que se afiliase al PSOE con un argumento de peso: "Necesitamos gente con sentido común, José Manuel". Dicho y hecho. Después vino su papel como diputado y enviado especial del partido por diferentes pueblos e instituciones de la provincia para apoyar el sí a la OTAN en el famoso referéndum con el que Felipe González asesinó la ingenuidad de la izquierda española. "Las tonterías más grandes sobre el asunto las escuché en la Universidad", nos dijo este historiador a sus alumnos.

José Manuel Macarro perteneció a esa primera generación de socialistas (lo era entonces, ya no) que se apeó del pacifismo naif. En sus clases, que siempre se convertían en foros de debate sobre los temas de actualidad, hacía hincapié en la evolución de los universitarios ingleses de la primera mitad del siglo XX. "Todos juraron no volver a empuñar las armas después de la gran carnicería de la Gran Guerra. Sin embargo, durante la II Guerra Mundial terminaron perteneciendo a la flor y nata del ejército británico. Comprendieron que, a veces, las armas son el único camino para defender valores que pueden ser superiores a la paz". Aquellas palabras las pronunció el profesor Macarro en los tiempos de la Primera Guerra del Golfo, pero son igual de válidas para estos momentos en los que con la invasión de Ucrania se vuelve a escuchar el galopar de los jinetes del Apocalipsis.

Una de las primeras consecuencias de la actual crisis ucraniana ha sido el final del "no a la guerra" como lema vacío y tramposo que sirve para igualar a verdugos y víctimas. Podemos -una formación que ha entrado en vías de extinción- se ha quedado solo (y sola) en la agitación política en contra de la intervención de España en un conflicto que la inmensa mayoría de la sociedad española percibe como lo que es: una agresión injustificada, una violación de la legalidad internacional y una auténtica masacre de inocentes. El discurso del domingo del binomio Belarra-Montero fue uno de los ejemplos más patéticos de la retórica adolescente de la extrema izquierda, con expresiones tan vacías y cínicas como "diplomacia de precisión" o "partidos de la guerra". Dios nos libre de la bondad sobreactuada. Sorprende que un partido cuyo líder ha defendido el papel histórico de ETA intente presentarse ante el país como un rebaño de pacíficos corderos. También que, pese a su absoluta discrepancia en este asunto con el presidente Pedro Sánchez, las dos magníficas no hayan dimitido de sus respectivos ministerios. ¿Aferrarse al sillón no era uno de los vicios perversos de la casta? Pocas veces ha quedado tan en evidencia la profunda banalidad de la formación morada.