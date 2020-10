Política basura sobre fondo de muertes

Hubo un tiempo políticamente todo lo feliz que un tiempo político pueda serlo en el que creímos que España ya no era diferente, que teníamos una izquierda socialdemócrata y una derecha liberal conservadora que aseguraban la estabilidad política. No fue poca tarea lograr que se unieran socialismo y democracia como en Europa Occidental, diferenciándose del socialismo real de la Europa del Este; ni lo fue unir liberalismo y conservadurismo en una derecha democrática también a la europea. A la izquierda de la socialdemocracia sólo sobrevivían los restos de un PCE que tras sus fracasos electorales del 79 y el 82 optó por disimular sus siglas en Izquierda Unida logrando el modesto avance de pasar de 7 escaños en el 86 a 21 en el 96. A la derecha del PP no había nada: Falange fue extraparlamentaria y Fuerza Nueva obtuvo un diputado en el 79 y ninguno en el 82.

Pero parece que más que realidad fue sueño. Hoy, en el peor momento de nuestra historia democrática desde que en la Transición caminábamos sobre la cuerda da floja que llevaba de la dictadura a la democracia con el terrorismo vasco sacudiéndola por un extremo con fuerza brutal y el terrorismo de extrema derecha por el otro; un momento incluso peor que aquel (con el único e importante dato a favor de la imposibilidad de involución) porque al peor gobierno de nuestra historia democrática se suma la peor crisis sanitaria, social y económica que sufren España y Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Con el agravante de la emergencia de un partido populista a la izquierda del PSOE, que gracias a Sánchez forma parte del Gobierno, y de otro partido populista a la derecha del PP.

En esta situación, mientras se anuncian toques de queda y estados de emergencia a causa de la expansión del virus que se cobra una media de 144 muertes diarias, con España como el segundo país de Europa y el sexto del mundo con más fallecimientos por número de habitantes, llega la moción de censura que servirá para reforzar a Sánchez como adalid del progreso frente a la caverna y para unir su Gobierno, quizás refuerce a Abascal dividiendo aún más a la derecha y tal vez desgaste más a un PP presentado como "antisistema" y "anti-España" por el PSOE (para quien por lo visto Unidas Podemos con quien gobierna y Bildu o ERC en quienes se apoya son constitucionalistas y patriotas) y como "derechita cobarde" por Vox. Mal asunto, mal asunto…