Política de perro del hortelano

Aqué está esperando el Gobierno? Sevilla tendrá este fin de semana 39 localidades confinadas y 16 en el nivel más alto de riesgo. ¿A qué está esperando el Gobierno? La tercera ola avanza en Sevilla con todas las tasas disparadas. ¿A qué está esperando el Gobierno? Andalucía registra el mayor número de nuevos contagios desde el inicio de la pandemia. ¿A qué está esperando el Gobierno? España registra 44.357 nuevos casos en el peor día desde que se inició la pandemia. ¿A qué está esperando el Gobierno? Después de negarlo llamándola "algo marginal", Simón reconoce que la variante británica "será dominante en marzo". ¿A qué está esperando el Gobierno? La UE aislará regiones para evitar el avance de las nuevas cepas y pide a los países que preparen los hospitales para una nueva escalada. ¿A qué está esperando el Gobierno? Los expertos exigen medidas de confinamiento estricto en las 13 comunidades autónomas con las UCI saturadas. ¿A qué está esperando el Gobierno? Diez autonomías están a un paso de agotar sus reservas de vacunas. ¿A qué está esperando el Gobierno?

La confinación severa adaptada a espacios muy localizados es un eficaz instrumento de contención del virus que puede evitar un confinamiento total que tendría catastróficos efectos económicos en una situación ya de por sí dramática. Pero las autonomías carecen de competencias para hacerlo o siquiera adelantar el toque de queda. Una vez más han faltado a su palabra: "Carmen Calvo confirma una reforma legal para no tener recurrir al estado de alarma si hay rebrotes" (El País, 13 de mayo de 2020). ¿A qué puñetas llaman cogobernanza? ¿A una política perro del hortelano? ¿A someter al país al imperativo electoral catalán?

Este Gobierno tendrá que responder por su gestión de la pandemia. Ante las urnas, de las que no espero mucho porque la propaganda pesa más que la información y la adhesión inquebrantable más que el libre juicio crítico (véase el llamado efecto Illa en Cataluña). Ante los tribunales, de los que tampoco espero mucho por la dificultad para fundamentar legalmente una acusación (por no citar los cada vez más preocupantes mordiscos a la separación de poderes). Y ante la historia. La de verdad, la que hacen los historiadores, no la que reescribe la propaganda. De esta sí me fío. Desgraciadamente, entre sus logros no figura hacer pagar las responsabilidades ni resucitar a los muertos.