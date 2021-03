Posibilidades para demarrar y de 'vendetta'

Tiene el Sevilla la clara oportunidad de poner más tierra por medio en su carrera hacia un lugar al sol de la Champions esta tarde frente al Elche. Pero es que también cuenta con la baza de vendetta ante un rival que le ganó hace un par de sábados en su rodeo. Dos circunstancias que le dan interés a un pulso que librarán dos equipos separados en la tabla por la friolera de veintisiete puntos, veintisiete, conque a ver quién parte de favorito.

Llega el Sevilla a esta cita con la ilusión recobrada tras hacerse con el derbi y arriba el rival con la agria sensación de perder el caramelo que tenía en la boca el sábado en Valdebebas. Se trata de un partido de pronóstico no complicado, pero que puede enquistarse a poco que el Sevilla no lo afronte con el cuchillo en la boca. Es condición sine qua non para que las cosas funcionen en un equipo que ha visto cómo su lucidez con el balón no pasa por sus mejores momentos.

Liberado dolorosamente de su compromiso continental, el equipo de Lopetegui tiene la oportunidad de demarrar definitivamente en LaLiga y para eso es imprescindible no errar en citas como ésta. Dicen en Elche que Escribá, el homólogo de Lopetegui, anda dándole vueltas a su sesera buscando el antídoto a En-Nesyri, y no es fácil la empresa. El guepardo marroquí anda en estado de gracia y cuando le coge las espaldas a los defensas no hay fuerza que lo frene.

Es el as que el Sevilla tiene este curso en la manga y sus goles son los que mantienen al equipo en la órbita que disfruta. Resolvió él solito el derbi, estuvo a punto de voltear las cosas en Dortmund y se ha convertido en una de las grandes atracciones del universo fútbol. Hoy preocupa al Elche y mañana a quien se tercie, En-Nesyri es el hombre del año sevillista y Escribá busca el antídoto. Y la verdad es que lo de hoy, antecedentes aparte, es un choque desigual... pero mucho cuidado.