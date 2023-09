Predicciones

Pocos dudan que Pedro Sánchez va a continuar en la presidencia de gobierno, pocos dudan que con el apoyo de Puigdemont superará la sesión de investidura. Por los pelos, pero la superará. Hasta hace unos días todavía se manejaba la idea de que Junts le dejaría en la estacada y habría nuevas elecciones en enero. Pero ahora mismo, con las cesiones al independentismo, más la posición inamovible del PNV respecto a Feijóo se da por imposible que el presidente del PP pueda ser presidente del gobierno. A corto plazo. Después ya se verá.

Todo en la política española está en “ya se verá”, porque no hay día sin sorpresa. Empezando por esta última, la posición inamovible de Ortúzar respecto al no apoyo a Feijóo. No tiene que ver con Vox, sino con algo más práctico: en el 2024 se celebran elecciones vascas, Bildu tiene todas las de ganar, y la única posibilidad de que el PNV pueda mantener la lehendakaritza es que los socialistas vascos le presten su apoyo.

¿Cuánto duraría Sánchez si logra ser investido? Es la pregunta que se hace el mundo político, en el que se ha asumido que no hay nada que hacer con Sánchez rendido ante el prófugo catalán. Feijóo está decidido a liderar la oposición, no se retirará a sus cuarteles de invierno gallegos. Desde ese liderazgo se centrará en potenciar su figura nacional con el objetivo de atraer votantes que hasta ahora jamás se habían acercado al PP. El partido está más tranquilo de lo que cuentan medios habitualmente críticos, con la excepción de Cataluña, donde el presidente regional, Alejandro Fernández, no oculta su disconformidad con las fórmulas de Feijóo.

Uno de los personajes que mejor conocen a Sánchez y sus cambiantes estados de ánimo, cree que no superará la mitad de la legislatura. Porque no va a poder cumplir sus promesas económicas y se le puede incendiar la calle, una situación incómoda en la que no está acostumbrado a moverse. Necesita chutes de entusiasmo, y empezarán a escasear más pronto que tarde.

Vendrán contratiempos en las relaciones con algunos de los socios, sobre todo con Podemos, pues Pablo Iglesias desea vengarse de Sánchez y de Yolanda Díaz por igual; y la propia Yolanda, que hoy presume de ser el brazo negociador de Sánchez, puede crear problemas en cuanto le obliguen a bajar los humos. Por no mencionar la reacción de los independentistas si empiezan a recibir sentencias contrarias de los tribunales.

Gobernará Sánchez, si es investido, mientras el PP no logre los votos necesarios para una moción de censura. O hasta que desde el propio PSOE empiecen a producirse deserciones. O hasta que los partidos que hoy le apoyan dejen de hacerlo ante el temor de que les arrastre un presidente desprestigiado. Porque puede llegar el desprestigio, en política son frecuentes los triunfadores que caen a velocidad de vértigo.