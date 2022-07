Pregonar pobreza es contraproducente

Tanto es lo que se airea la necesidad que el Betis tiene de vender que las ofertas que recibe son insuficientes. En el concierto futbolístico se ha visto que el club verdiblanco es en estos momentos un caladero provechoso. Pescar en él resulta ideal para el bueno, bonito y barato que todo comprador pretende y así pasa que se entra en un bucle negativo del que hay que salir para que las cosas sean como deben ser, no como son actualmente.

William Carvalho y Álex Moreno como ejemplos principales de cómo las ofertas no arreglan una tesorería vigilada muy de cerca por el límite de gasto salarial. Podría pensarse que en la plantilla del campeón de Copa no faltaban los futbolistas apetecibles, con lo que esa tesorería tan vigilada podría recibir unas inyecciones idóneas para el alivio. Pero, claro, eso sólo hubiera sido posible sin tanto cacareo mediático propalando las telarañas en la caja.

Así cómo vas a vender el caballo, le decía un tratante al dueño de un equino que no dejaba de lamentarse de su inoperancia. En el Betis no es que se dediquen a minusvalorar a sus futbolistas, claro que no, pero sí que han propiciado que gran parte del periodismo no deje de argumentar la prioridad del antes de entrar dejar salir. Y eso que en este Betis se hacen las cosas como es debido y que se plantean renovaciones en tiempo y forma, pero ese ruido de tiesura económica es mortal.

Es indudable de que todo tiene arreglo menos la muerte, pero es complicado revertir la situación. Es un clamor la necesidad que el Betis tiene de mejorar para mantener el nivel logrado, pero eso choca con el muro de la cruda realidad. Una realidad propalada urbi et orbi y que se vuelve en contra de la entidad de las trece barras con corona real. ¿La solución? Apretar los dientes y tirar hacia adelante con lo que tiene, que no es tan deficiente, claro que no.