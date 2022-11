DIONISIO Pinzón era pobre como una araña, que diría Borges. Tanto que no tuvo dinero para comprar un ataúd cuando su madre murió. Lo hizo él con unas tablas viejas. Dionisio cargó la caja hasta el cementerio y la gente se reía de él por la calle, porque creía que portaba la carroña de un animal. La mala leche en San Miguel del Milagro (México) debe ser igual que la de Utrera, pero la miseria siempre eleva un punto más la maldad. Tan pobre era este personaje, nos cuenta Juan Rulfo en El gallo de oro (novela recientemente editada por Cátedra), que su oficio era el de pregonero. Andaba por las calles y plazas de San Miguel abovedando las manos para darle más potencia a la voz, y durante horas no paraba de repetir consignas municipales, anuncios de comerciantes y noticias de novios fugados, para así avergonzarlos y obligarlos a cumplir con el santo sacramento. No puedo dejar de sentir una corriente de simpatía por este primer Dionisio Pinzón, antes de convertirse en un gallero de primera y un tahúr experimentado, el hombre que consiguió domar a La Caponera, mujer brava que se ganaba la vida cantando corridos por los palenques de un México violento y festivo. Decía que no puedo dejar de sentir simpatía por este protoperiodista que se gana mal la vida llevando de allá para acá novedades y avisos, una especie de clochard de la información que en nada recuerda a los envanecidos comunicadores de hoy. Los pregoneros municipales desaparecieron de las ciudades hace mucho tiempo. Los de mi generación aún llegamos a verlos, en grano gordo, en ese programa de TV impagable llamado Raíces, en el que desde nuestros sofás de la Transición pudimos contemplar una España rural y atávica que agonizaba, llena de personajes como Dionisio Pinzón. Eran pregoneros que vestían traje de pana y gorra de plato, y hacían sonar una trompetilla antes de pasar a sus noticias, que recitaban con tono de romancero viejo. El mismo Lazarillo perteneció al gremio al final de sus años, cuando por fin encontró una vida feliz y sosegada pese a (o gracias a) la cornamenta que le colocó su querida esposa.

Los pregoneros de hoy, los que conocemos en Sevilla, no tienen el encanto de Dionisio Pinzón y sus compañeros de sección sindical. Visten chaqué, como un ministro tecnócrata del glorioso Movimiento, y suelen exhibir un verbo engolado y un sentido de la lírica que haría gritar a Valle aquello de “¡Muera Echegaray!” Claro que, como en todo, hay gloriosas excepciones. Como suele ocurrir, los más interesantes son los pregones de cosas menores, aquellos que se toman un poco a coña a sí mismos, como aquel sobre los caracoles que se celebra en el bar La Mina, o los de los afiladores, la última flauta de Pan que sigue sonando (cada vez menos) por las calles de Sevilla.