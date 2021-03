Pregones de lo que ya fue pregonado

Amanece Domingo de Pasión, que se escribe así pero que en el habla sevillana se pronuncia Domingo de Pregón. Y como no hay nada que pregonar, como la Macarena no surcará Parras ni el Cachorro atravesará el puente, pues se han sacado de la manga un invento extraño, como un popurrí de pregones que no tocará lo que está por venir, sino lo que ya está sobradamente cantado. Es un sucedáneo que saldrá bien por la calidad de los pregoneros anunciados, por lo que la expectación está servida y con el plus de que hay que pasar por taquilla. No habrá gañoteo para lograr plaza en el teatro ni sobredosis de tráfico de influencias, que hay que ver con qué calor se faja el personal para conseguir una entrada. Hoy debería estar Julio Cuesta ante el atril, pero como no hay nada que pregonar se tira de recuerdos con seis pregoneros que triunfaron en su día. Será bonito.