Preparados para la primavera del ruido en Sevilla

Sevilla es una ciudad ruidosa además de ser víctima de una ola de fealdad que inunda la arquitectura, el pavimento, la estética personal y las propias cofradías. ¿Qué se creeen algunos que en la Semana Santa todo es belleza?Ni los excesos de los años ochenta, la década que sólo se salva por la buena música, fueron ajenos a ciertos pasos. Somos escandalosos, estridentes, pisamos fuerte, orinamos en lata y nos gusta irrumpir más que entrar. La fiestorra perpetrada el pasado sábado en el Pabellón de la Navegación que machacó a miles de vecinos no era más que la prolongación de un centro que estaba atestado, colmatado e inundado de pasacalles carnavaleros, despedidas de solteros con sus correspondientes excesos y gente que inexplicablemente hacía cola de espera para un velador. Tenemos el ruido que nos merecemos, el comercio que nos merecemos y el sector servicios que también nos merecemos.

Alegrémosnos porque el centro ha recuperado la vida. Sí, ¿pero a qué precio? Somos de extremos y no aprendemos. Si el alcalde Muñoz quiere mejorar en algo la Gerencia de Urbanismo, está tardando en habilitar inspectores por la tarde y los fines de semana. La Policía Local no puede apechugar sola con tan pocos agentes en una capital con 700.000 habitantes donde los fines de semana se concentran tantas actividades y tantos bares de copas. Hemos vuelto a lo bestia cuando la pandema no ha terminado, pero la tenemos ya amortizada. Por fortuna pude leer en las redes sociales los comentarios de muchos sevillanos que en la tarde del sábado lamentaban la ocupación que sufría el centro. No muy distintas tienen que ser las denuncias de los venecianos. En algunas zonas en particular hemos ido a peor, como en la Plaza del Salvador, que ha perdido sabor y belleza a raudales por efecto de la estética descuidada o agresiva de algunas fachadas.

Confundimos la vida urbana y el buen ambiente con el ruido y la cochambre. Nos vale cualquier cosa donde haya mucha gente a costa de lo que sea, como si una elevada cantidad de público fuera siempre sinónimo de éxito. El político de turno apuntará al necesario equilibrio entre el turismo que nos alimenta y el derecho de los sevillanos a residir con tranquilidad en su ciudad. Toma, claro. ¿Ycuánto dice que cobra el asesor que redacta tan original argumentario? Nos conformamos con que Urbamismo funcione y con que la Policía Local pueda atender las llamadas de los sufridos vecinos. Sevilla está fea y es ruidosa. Y se va a poner más fea y mas ruidosa. Tengan cuidado ahí fuera.aertic