Allá por 1991 (de nuestra era, aclaro) vestía yo uniforme del Ejército de Tierra. Formaba parte de los estertores del servicio militar obligatorio, la tan criticada mili que suprimió Aznar por pacto con Pujol. Ese período que algunos veían como una pérdida de tiempo, frente al que algunos objetaban en conciencia sin que en la mayor parte de los casos su conciencia se enterase. Ese período de servicio, sin embargo, en que jóvenes españoles pasaban unos meses sujetos a disciplina y a oír hablar de España con respeto y cariño. Aunque sólo fuera por ese mínimo de disciplina y ese ambiente de amor a España, aportaba y aportaría. Mi conciencia me impidió objetar.

Allá por 1991, decía, estaba yo encuadrado en un batallón de carros (vulgo tanques), en un regimiento mixto de Infantería y Caballería, el Soria 9. Mandaba (gracias a los sargentos, que yo estaba de paso) una sección de carros. El ministro de la cosa, Defensa, era Julián García Vargas, economista y socialista.

Pensarán ustedes que una de nuestras labores básicas sería la de entrenar a los soldados en el manejo de los carros, hacer prácticas de conducción, mecánicas, de tiro, tácticas, etc. Claro, sería lógico. Pero no. ¿Por qué? Porque no había dinero para gasoil. Arrancábamos el motor de los carros un ratito a la semana, los movíamos unos metros para que no se atrofiaran del todo, y los volvíamos a parar. Hasta la semana siguiente. Menos mal que no vino el enemigo, aunque fuese el de Gila.

Nos ha indignado el asesinato de unos guardias civiles por unos narcotraficantes, propiciado por el desequilibrio de medios materiales. Dirían ustedes que para luchar contra bandas criminales nuestros defensores deben estar dotados de los mejores y más contundentes recursos, que para eso tienen detrás toda la potencia financiera del Estado, especialmente en esta época de ingentes fondos europeos, ingentes recaudaciones fiscales e ingente incremento de la deuda. Pues no. El ministro de la cosa, aquí Interior, Fernando Grande-Marlaska (apellidos de padre y madre que el ministro unió y modernizó con esa k que su familia nunca ha usado), juez y socialista, manda a nuestros hombres (y mujeres, y mujeres) de verde a pelear una guerra de verdad con medios proporcionalmente de juguete.

No crean que por citar estos ejemplos y recalcar la filiación socialista de los ministros mencionados estoy criticando en particular a este partido. Probablemente el PP haya sido igual de cicatero con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque no le he dedicado tiempo a comprobar los presupuestos año a año.

Lo que quiero poner de relieve es que a los políticos les resulta muy fácil maltratar a nuestros soldados, guardias civiles y policías. Sus normas les impiden casi protestar. Su disciplina les impulsa a obedecer. Su honor, a seguir en la brecha pese a todo. Protestemos nosotros por ellos. ¿Se imaginan a un Gobierno dejando sin ayuda a los turiferarios cineastas?