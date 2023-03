ESTÁN esos dos versos de Agustín García Calvo: “el gran árbol le da su fruto/ al que el nombre del fruto diga”. El nombre de las cosas, los lugares y las personas, no es cosa baladí. Se pueden poner por motivos familiares, religiosos, estéticos, políticos, etc., pero siempre revelan una voluntad, un anhelo o una maldición. Conocí a un compañero de mili al que sus padres, emigrantes en Venezuela, le pusieron Vladímir en honor a Lenin, aunque él era más aficionado al hachís que al materialismo dialéctico y llevaba su apelativo con indiferencia quinqui. Antes, sobre todo entre las mujeres, era muy común fantasear con aprovechar la confirmación para sacudirse el nombre elegido por los padres y acceder a una nueva y liberadora nombradía. Incluso supimos de una señora que se sirvió del sacramento para llamarse Salomé, desvelando sus ansias orientalizantes, aunque todo el mundo siguió llamándola por su rocoso nombre cristianoviejo. La sociedad, envidiosa y castradora, no suele perdonar a las soñadoras.

La mala noticia de hoy es que el Ayuntamiento anda ahora empeñado en cambiar el nombre al Aeropuerto de San Pablo; la buena, que no se llamará Blas Infante, como pretendieron algunos para continuar con esa campaña de mitificación histórica que sólo nos lleva al ridículo (no se confíen, ahora van a por Santa Justa). El nombre elegido para el aeródromo hispalense no es otro que el de Diego Velázquez, en honor al genial pintor de cámara de Felipe IV. Velázquez es, probablemente, el sevillano más universal de todos los tiempos, pero no comprendemos una iniciativa que esconde, en el fondo, una profunda frustración: la inexistencia de una más que necesaria conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa. Ahí es donde debe dar la batalla el Gobierno de la ciudad, no en nomenclaturas y otras pamplinas. El Aeropuerto Diego Velázquez estará igual de mal comunicado que el Aeropuerto de San Pablo. Es decir, habrá que ir y volver gastándose un potosí en la mafia del taxi o en un autobús digno pero a todas luces insuficiente.

Sevilla está llena de conspiradores que se pasan la vida maniobrando para cambiar el nombre de las cosas: calles, aeropuertos, estaciones de tren, instituciones... Así nos va, con un callejero que parece una programa de Semana Santa y donde no constan algunos de sus mejores hijos. Aparte está esa manía de cambiar denominaciones históricas plenamente asentadas entre los ciudadanos, como la del Aeropuerto de San Pablo, que se debe a la antigua finca del alfoz en la que se construyó esta infraestructura. La memoria histórica, ya se sabe, sólo sirve para la batalla política.