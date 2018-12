Problema de origen

Aunque no contasen con ellos, la docena de parlamentarios de Vox votaría a favor del nuevo presidente de la Junta en la sesión de investidura. Están obligados, se han presentado a las elecciones para eso. Santiago Abascal dudó, pero el ex juez Serrano terminó por convencerlo. Más allá del problema estético que eso le supondrá a Ciudadanos, ése no será el verdadero problema. Vox no puede pedir nada a cambio, pero sí cuando lleguen los Presupuestos. La alianza del cambio no es suficiente sin Vox, el Gobierno de Ciudadanos y del PP necesitará, cada año, el apoyo de Serrano para sacar adelante las cuentas y pedirá algo a cambio. Ya tiene la eliminación del impuesto de Sucesiones, que es causa común de los tres partidos, pero querrá la derogación de las leyes de igualdad de género; entre éstas, las que afectan a las orientaciones sexuales minoritarias. Lo que se está preparando en España para las elecciones generales -marzo o mayo- es una gran contienda entre las derechas y las izquierdas, espectro donde sólo está el PSOE acompañado de algo que en su día quiso gobernar España. Ciudadanos necesita seguir respirando en el centroizquierda, entre los liberales y la inevitabilidad de pactar sólo a su derecha sería letal. En Andalucía -creo- habrá un Gobierno de cambio, pero condicionado en su futuro cercano al resultado de las generales.