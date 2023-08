Convendría articular la medida adecuada que permitiese agilizar el espectáculo. La corrida de toros se ha convertido en un acto premioso, tanto que raro es el festejo que no se pone en las tres horas de duración. Antier noche en Huelva, el incomprensible mano a mano de dos toreros que circulan por vías distintas tuvo esa duración, lo que constituye un suplicio difícil de soportar. Y cada vez que nos toca un calvario como ese se me viene a la memoria aquella tarde histórica de las ocho orejas de los urquijos para Curro Romero. Después de innumerables vueltas al ruedo, que hasta con el capote dio una, estábamos ya en la calle a la hora y media de haber hecho el paseo. Lo de hoy es tedioso y hasta complicado de sobrellevar, pues una plaza de toros no es un lugar especialmente confortable. Agilizar el espectáculo es algo de conveniente cumplimiento para bien de todos.