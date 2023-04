Era una procesión laica, ¿o no era laica?, pero procesión con todos sus avíos, que así, de costero a costero, iba José Antonio a hombros de unos costaleros vocacionales, nada que ver con esos que van de feria en feria con el patrocinio en la camiseta. Con el tráfico parado en Reyes Católicos y bajo la arboleda de Canalejas, un torero iba del gozo a la gloria tras haber dictado la más grande lección de toreo jamás vista. ¿Es Morante el más grande que vio la historia? No seré yo el que atestigüe esa especie, claro que no, pero desconozco si hubo alguien alguna vez que vio torear a algún torero como torea este orfebre de la margen derecha. Ay esa margen derecha que parió a Juan, a Chicuelo, a Cagancho, a Curro Puya, a cierto Faraón y a este Morante que hace milagros con sus telas y que antier logró que un templo enloqueciera a hasta llevarlo en procesión del gozo a la gloria.