Procesiones a lo largo del litoral

Desde Ayamonte a Garrucha, de Finisterre a Fuenterrabía, en todo el litoral es fiesta por todo el día. Punto de inflexión del verano, este día de la Virgen del Carmen se celebra por todo lo alto con abundancia de procesiones marítimas y también fluviales, que aquí no nos quedamos atrás y hasta la dársena escenifica el paseo carmelita. Procesiones en honor a la Virgen más marinera y Patrona de la Armada por decisión expresa de la Reina Regente en los albores del siglo pasado. El nomadeo estival ha propiciado que hayamos vivido procesiones así en los más variopintos puertos de mar, desde aquellas incursiones hasta Salmedina a la entrañable conileña por el Carril de la Fuente, pero a la hora de elegir, sin duda me quedo con una con sabor caribeño que me encontré casualmente, la muy colorista del canario puerto de Mogán. Gran día éste de hoy, claro que sí.