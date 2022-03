Protestas por el tranvía

Un grupo de cinco partidos situados a la izquierda del PSOE (o sea, de extrema izquierda, por ubicación) y 21 asociaciones ciudadanas (ecologistas, vecinos, defensores del patrimonio y parecidos) han organizado una manifestación contra el tranvía de Santa Justa. El motivo no es tanto el tranvía como el arboricidio que, a su juicio, van a cometer. La Plataforma Salva tus Árboles Sevilla considera que se van a cargar 230 árboles en la mediana de las avenidas San Francisco Javier y Luis de Morales. Más allá de lo esencial, resulta curioso que en Sevilla organicen una manifestación contra una infraestructura que está en avanzada fase de gestación. Mientras que nadie se manifiesta contra el aborto de las infraestructuras, como los túneles de la SE-40, pongo por caso.

Me adhiero a los que se oponen al tranvía de Santa Justa. Y no ya por el arboricidio, sino porque es una inversión innecesaria. No hace falta un tranvía a la estación de Santa Justa. A Santa Justa le hace falta una línea de Metro, que discurra en subterráneo, y una conexión por tren de Cercanías con el aeropuerto de San Pablo. Si no hay dinero para el Metro y para el tren, es un derroche que se gaste en prolongar el tranvía. Es una cuestión de prioridades.

A Santa Junta se puede llegar en tren de Cercanías o en autobús. A la vera verita vera de la parada final del tranvía, en San Bernardo, hay una estación de Cercanías, que también se llama San Bernardo, y que conecta con Santa Justa en un periquete. Con lo cual se ve que la ampliación del tranvía es redundante, y que se aprobó para darle una utilidad mayor al tranvía, que el pobre sirve para poco y tiene un uso relativo. Si construyeran las líneas 2, 3 y 4 del Metro, el tranvía llamado Metrocentro se podría quedar a lo turístico, como el de Alfama en Lisboa, por servir para algo.

Así que tienen razón los partidos situados a la izquierda del PSOE (o sea, en la izquierda extrema) cuando afirman que el tranvía de Santa Justa es pernicioso. Y no sólo por el arbolado, que el Ayuntamiento dice que va a trasplantar en otros lugares, y que al final habrá más y construirán un bulevar, como dijeron en la calle Amor de Dios, sino que no hace falta el tranvía, y van a justificar un error con otro error mayor. En vez de dedicarse a lo justo y necesario, que es el Metro.

Puestos a organizar manifestaciones, también se podría convocar otra para los túneles de la SE-40, las líneas del Metro y obras provechosas. En plan de "Sevilla también existe", o "Sevilla ya...". Ya verán que no.