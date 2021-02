En alguna página de El amor en los tiempos del cólera recuerdo que Gabriel García Márquez escribía algo así como -cito de memoria- que el protocolo es eso que evita que ciertas personalidades se maten entre sí. Verdad. El protocolo echa a pelear entre bambalinas a los encargados del mismo, pero con unas reglas de juego que lo facilitan todo y libra a dichas personalidades de acabar a garrotazos. El cuidado del orden de prelación, del tratamiento, la línea de saludo o el turno de llegada o de palabra, que queda tan risible en los bodorrios, en el ámbito de las instituciones y cargos públicos es de las herramientas más apañadas que hay para guardar respeto, no ya a Fulano y Mengana (que, en tanto que particulares, poco o nada suelen tener de excelentísimos) sino a lo que representan en un Estado democrático. Quienes hemos tenido alguna vez responsabilidades en comunicación institucional sabemos el movidón que supone fijar el protocolo de una inauguración, de la visita del presidente del Gobierno, de ministros europeos o hasta de una simple rueda de prensa en la que han de intervenir cargos de distintas administraciones. Un follón. El borrador hay que discutirlo entre gabinetes, presentarlo a Presidencia, repasarlo, mover sillas... hasta que la representatividad quede expuesta de forma exacta, y conforme al decreto que la regula. Nunca me gustó encargarme de estos asuntos, pero reconozco que al menos aprendí que, en la cosa pública, todo ese teatro guarda un mensaje y un sentido.

Si llego a ser un dibujito animado, el otro día me hubiera llegado la mandíbula al suelo cuando escuché en Radio Sevilla a Juan Espadas afirmar que no había ido a la inauguración del aún llamado -a pesar de su uso civil- Hospital Militar porque nadie lo había invitado. Pero como soy de carne y hueso, me tuve que conformar con echarme las manos a la cabeza. No hay nadie tan cándido como para pensar que a Juanma Moreno se le pasó darle el toque a Espadas, cualquiera es capaz de entender la estructura ausente de esta semiótica: el alcalde de Sevilla, literalmente, brilló por su ausencia. Y esto no es ninguna tontería, ni antes ni durante ni después de la era Covid. El alcalde, quienquiera que sea en cada momento, es el representante de la ciudad en la que se encuentra este hospital que, como el resto de hospitales públicos de Andalucía, gestiona la Junta. El alcalde de la ciudad tendría que haber sido invitado a ocupar su lugar de representación. De haber rehusado la invitación, mi reproche iría hacia él. Como, según afirma, ni siquiera la ha recibido, la pelota está en el tejado de la Junta. Las gentes de Sevilla, que somos las principales usuarias de los hospitales de la ciudad, nos merecemos gestos de respeto, unidad y consideración, especialmente en estos asuntos y momentos. Y no esto.