Provincia infravalorada

Las grandes ciudades suelen infravalorar a sus provincias, que se dividen en la capital y los pueblos. Eso ocurre en Sevilla, que es una gran ciudad, aunque no cuente con estatuto propio o algo así. Madrid, que es la capital de España, para disimular a su provincia, la ha elevado a la categoría de comunidad autónoma. Y en vez de tener una presidenta de la Diputación, resulta que Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y quiere ejercer a un nivel como de contrapeso para el jefe del Gobierno de España, nada menos. En Madrid se suele distinguir, para las galas, entre Madrid y "provincias".

La Diputación ha intensificado la promoción de la provincia. A pesar de este esfuerzo de la institución que preside Fernando Rodríguez Villalobos, a veces se le da menos visibilidad de la que merece. Con una excepción: el patio de la Diputación, que se ha convertido en algo así como un palacio de congresos al aire libre para la provincia. En noviembre, han organizado la Feria de la Joven Empresa Sevillana, la Feria Provincial de Cerámica Artesanal, la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, la Feria del Pan, Aceite, Aceituna y Productos Ecológicos y la Feria de Sabores de la Provincia. En diciembre han programado la Feria de Mujeres Empresarias y, en las dos próximas semanas, dos ediciones de la Feria Sabores de Navidad.

De modo que algunos creen que el patio de la Diputación, durante los fines de semana, es como un mercadillo, en su loable afán por dar visibilidad a los productos gastronómicos. Pero también muestran las habilidades e innovaciones que asimismo existen en la Sevilla provincial. Y que a veces se ignoran, de un modo injusto.

Sevilla dispone de una de las provincias más bellas de España para todos los turismos, excepto el de sol y playa, aunque hay parques y naturaleza. Para el turismo cultural, cuenta con municipios como Carmona, Utrera, Écija y Osuna, a un nivel superior al de algunas capitales de provincias españolas. Y se podrían añadir diez o doce municipios del mayor interés.

Aunque esos municipios cuentan con infraestructuras turísticas y son visitados, aunque incluso The New York Times ha publicado información de Carmona para guiris, es obvio que la fuerza magnética de Sevilla les perjudica. Y no debería ocurrir así, sino al revés. A los turistas se les debe explicar que cerca de Sevilla City, encontrarían alicientes. Y que no todos los monumentos de la provincia están en el centro de la capital. Y a los sevillanos que si quieren buenos productos viajen por los pueblos, no sólo al patio de la Diputación.