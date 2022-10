Provincianita Sevilla, sí. Pero…

Aludía anteayer Antonio Burgos -BIC del articulismo sevillano que gracias a él no se perdió- a los "muchos comercios tradicionales, de los que marcaban el carácter de la ciudad y le daban su encanto de un ambiente como provincianito a las calles del centro", que están cerrando "sustituidos por las impersonales franquicias". "Ambiente provincianito" describe con exacta gracia aquella Sevilla a la que le podrían faltar muchas cosas, pero no carácter. Se lo quitó esa siempre nefasta unión de dinero, incultura y catetería. El casi único denunciante de aquella destrucción, Joaquín Romero Murube, cuyo heredero legítimo por línea consanguínea de tinta de pluma Parker o de tela entintada de cinta de Olivetti es Antonio Burgos, escribió que en Sevilla el dinero no sabe leer. Tenía razón. Aunque más de uno muy leído fuera también verdugo de la ciudad, confundiendo lo antiguo con lo viejo y la modernidad con el desarrollismo de bloques, cemento y asfalto. Algo que ha seguido sucediendo -como las setas y otros disparates demuestran- cuando de la dictadura se pasó a los ayuntamientos franquistas a los socialistas.

Pero no es a esto a lo que iba, sino a la encantadora y sentida forma -gracias al uso de un diminutivo afectivo, no despectivo- con la que Antonio Burgos evoca con pocas palabras un mundo perdido al referirse a los comercios tradicionales: "el encanto de un ambiente como provincianito". Gran verdad, si nos referimos al encanto y el carácter de la Sevilla que fuimos perdiendo a partir de los años 60. Provincianito, pero con carácter y personalidad. Provincianito, pero con bellos cafés, confiterías, salones de té, bares y tabernas. Provincianito, pero con cuatro librerías y tres cines solo en la calle Sierpes. Provincianito, pero con un teatro de 1847 que tenía 1.200 butacas más que el Maestranza. Provincianito, pero con comercios diseñados por los mejores arquitectos y pintores. Provincianito, pero con salas de cine que eran auténticos palacios de ricas arquitecturas y decoraciones isabelinas, regionalistas, neomudéjares, modernistas o racionalistas.

El centro perdió aquel encanto para no ganar más que una tematización franquiciada, al igual que Sevilla perdió su "ambiente como provincianito" para quedarse a medio camino, convertida en un enorme poblachón en el que los ciudadanos padecen las incomodidades de una gran ciudad sin disfrutar de sus ventajas.