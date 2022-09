Antes, al sujetador se le llamaba sostén, palabra contundente que remite a un rudo erotismo de pensión y color carne. Pues un sostén de andamio, de esos que todavía se pueden ver en algunos escaparates no gentrificados, es lo que necesita Sevilla para contener la abundancia de conciertos que se avecinan y que nos convierten en la "gran capital mundial de la música", que diría un portugués. Hemos pasado de la quejumbre de que Sevilla siempre se quedaba fuera de los circuitos de los grandes conciertos, a sufrir una auténtica avalancha de eventos que suponen toda una prueba de estrés musical para la ciudad y sus nativos. El dinero que el personal aún no se ha fundido en los chiringuitos va a caer con Serrat, C. Tangana o Riqueni. Y la crisis para los feos.

Sevilla hace mucho tiempo que no es un erial musical y los melómanos (los de verdad, no los del chachachá) han podido disfrutar en las últimas décadas de grandes momentos gracias a festivales como el de Jazz, Música Antigua, Nocturama, el Monkey Week, los ciclos y programaciones del Maestranza y el Teatro Central y un largo etcétera. Lástima que muchas de estas iniciativas hayan desaparecido por falta de apoyo y compromiso de las administraciones. Sin embargo, de lo que hablamos ahora es otra cosa, más pensado para el gran público y, sobre todo, el codiciado turista. Hay oferta para todos los gustos, desde el soñador otoñal que podrá despedirse de Serrat en la Maestranza, hasta la jovencita con alma canorra que tendrá la oportunidad de macarrear con C. Tangana; desde fenómenos más actuales (Rigoberta Bandini, Zaz o Becky G...) hasta otros sacados de la más oscura noche de nuestro pasado (Eros Ramazzotti, Culture Club, Patti Smith...). Cantantes cursis y rockeros con taca-taca, divos falócratas en decadencia y aves canoras del progresismo Me too... Todos parecen haber querido estar en los dos grandes festivales que aglutinarán principalmente los conciertos: Noches de la Maestranza y, sobre todo, el Icónica Fest. Y de fondo, las palmas de la Bienal, pensada como una maratón que ni el japonés más hartible podrá deglutir. Veremos cómo funciona tal rebujo de decibelios, quejíos, perreo y lentejuelas.

A mesié, que profesionalmente sufrirá este tsunami, le dan ganas de pedir asilo en uno de esos conventos de clausura de la Castilla vacía en los que el silencio y el aullar nocturno del lobo son los temas de moda. O, por lo menos, sentarse en el Parque a esperar que el petirrojo (con premiso de la cotorra cabrona) lance sus trinitos de amor. Pero toca batallar. Eso sí, se nos queda clavada en el alma una pregunta: ¿crisis, qué crisis?