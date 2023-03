Puede que lo vea

Sí, puede que me siente a ver el espectáculo de Ramón Tamames en la tele. O no, puede que pase olímpicamente. Es todo tan obvio, tan chusco, tan poco edificante que mejor seguir leyendo a Ramón Pérez Montero. Releyendo sus Tres días del 33. Mil veces más provechoso. Es que no entiendo que un mecanismo de la Constitución establecido para sustituir al presidente del Gobierno, se haya convertido en una maniobra orquestal en la oscuridad para mayor gloria de Abascal y su partido Vox, siempre en horas bajas y sin el cariño de nadie, salvo de los propios, inasequibles al desaliento; del propio ego de Tamames, casi entrando el el portal de la casa de la última vuelta del camino. O lo que es peor, una onda lanzada contra la cabeza de Feijóo, que pasaba por allí. Hay especialistas en todo esto, en este totum revolutum que es la política española. Es que no puede ganarla, es imposible. Porque se ha hecho incompatible con casi todos, y más que con ningún otro con el propio Partido Popular. Y esto va de sumar, si no sumas no te comes ná. Y es el resumen, que no suma, que no se comerá ná. Salvo estos intangibles, estos saldos que consisten en haber tenido una presencia mayor en la televisión, la radio, los periódicos. También servirá, creo yo, para volver a ver la cara de cansancio metafísico de Aitor Esteban, que no podrá negociar como suele la negativa a votar a Vox del PNV. Ni la de Rufián o la de las ministras de Podemos e IU. Y los demás de lo que llaman la coalición franquistein de Pedro Sánchez contra Rajoy. Esta vez irán de gratis dado que si se abstienen pueden echar al presidente Sánchez y traer al PP con Vox a la Moncloa, vade retro, que eso los perjudica muchísimo. Por eso mismo no sé si asistiré al dejà vu, esta maniobra que inventó, según dicen, Sánchez Dragó a la oreja de Abascal: la Ficción al Poder. Y dio la pésima novela de esta desorientación, la astracanada de un señor que personifica una moción que se sabe perdedora y nunca ocuparía la presidencia del Gobierno de España ni un poquito tan siquiera, que es para lo que están hechas las mociones de censura. Así que ya lo han dicho algunos, es una moción contra Feijóo y contra el PP, al que le tirarán frigoríficos a la calle. Una ocasión que beneficiará al PSOE y a Vox, que sueña con el sorpasso a sus antiguos compañeros de viaje y al que tiene todas las papeletas para el triunfo de cuando llegue. Es así.