Este, mi segundo artículo en Diario de Sevilla, pensé titularlo en un primer momento Puentes de hierro; después, aprovechando para parafrasear mi reciente novela, llamarlo Los puentes del tiempo. Pero viendo en el telediario de ayer (le llamo así a cualquier noticiero de cualquier emisora) un puente destruido en los accesos a Kiev para retrasar la entrada de las tropas rusas, he decidido llamarlo simplemente Puentes.

Si leyeron mi primer artículo de esta sección, me habrán situado geográficamente en los años de mi niñez. En la sevillana calle Castilla, en su parte más occidental, entre Chapina y El Patrocinio. Entonces la vía única de entrada y salida hacia el Aljarafe y Huelva. Pensaba hablarles del puente de hierro, entre otros a los que nos llevarían mis divagaciones por la memoria, que separaba, cruzando el verdadero Guadalquivir, la torera Triana del torero barrio camero de La Pañoleta.

Se andaba más que ahora, y no pocas veces me llevaron mis padres, cruzando ese puente por el camino lateral peatonal que tanto me evoca el importante puente en el guion de Qué bello es vivir, hasta esa rotonda rodeada de bares (bodegas más bien) donde entonces, como venta de carretera, reinaba la de Gaviño. Su vino dulce, su jamón y otras chacinas servidas sobre papel encerado, su mostrador de madera antigua, su amplio espacio sobre un suelo duro de piedra, sus carteles como sábanas taurinas, su porche encalado, como el bar de un spaghetti western…

Ese puente destruido por las tropas ucranianas para, inútilmente, retrasar la llegada a sus calles de los rusos, anula mi primera intención de recorrer mis puentes de la memoria, cito de pasada: el aludido de La Pañoleta; el largo y curvo puente, como un meandro del río, de San Juan del Aznalfarache, que cruzábamos para ir a buscar hojas de morera para los gusanos de seda a los pies del cerro del Monumento; el, para mí lejano e infrecuente entonces, "puente de hierro" por antonomasia, ese sobre el que me gustaba cómo mi padre me contaba que se abría para dejar pasar los barcos.

Puentes perdidos, puentes destruidos. Unos en aras de una modernidad quizás a veces mal entendida, otros por la locura de personas que, acercándonos ya al primer cuarto de este nuevo siglo XXI, persisten en los viejos vicios humanos.

Pensábamos, cuando las guerras civiles de la desaparecida Yugoslavia, en plenos años noventa del siglo XX, que era inaudito que eso ocurriera en una Europa moderna y civilizada, escarmentada de dos grandes guerras mundiales, de la Guerra Fría, que ahora vuelve como un fantasma para helarnos los corazones.

Antes estas realidades, la evocación de mundos felices infantiles, la recreación de pasados gastronómicos, de recuerdos con aromas de bodega antigua, se me antoja algo frívolo e intrascendente. Algunos dirán que la vida sigue, que no podemos pararnos ni llevarnos todo el santo día hablando de lo mismo. Pero no hay que parar de hablar, de gritar si hace falta, cuando son las vidas de inocentes las que se pierden a diario por el capricho megalómano de los tiranos de siempre. Tendámosle nuevos puentes a la paz.