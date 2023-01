Bajaba lentamente, imparable, la neblina y las calles estaban desiertas. Salíamos de la cena de Reyes Magos, era ya alta madrugada y la Puerta Jerez era como un calco de Trafalgar Square sólo con un cambio, el de que en vez de leones había meones haciendo sus micciones en la taza de la fuente que había diseñado Delgado Brackenbury cuando la Exposición Iberoamericana. El suelo mojado por la humedad que se posaba en él y ni un alma; bueno, ni un alma y ni un solo taxi. Paisaje londinense que imponía respeto y que hasta intimidaba cuando surgió un grupo de jóvenes en perfecto estado de embriaguez dando voces. Afortunadamente no eran amenazadoras, por lo que la sensación no llegó a ser inquietante, pero sí hay que convenir en que la noche no está actualmente para prodigarla, ya que son muchos los confundidos y lo malo es que sin un solo taxi a mano.