DESDE hace unos meses quienes hace décadas eran dirigentes de Nuevas Generaciones lucen pulseritas con la bandera de Andalucía. Combinan la franja verde, blanca y verde con la misma soltura que antes llevaban la enseña nacional. Con orgullo. El revival andalucista es trasversal, va desde la extrema izquierda hasta las inmediaciones de Vox, y acomodaticio, porque tan icono es Blas Infante como Lola Flores, García Caparrós como Siempre Así. Es una cuestión de acento, que proclama Cruzcampo. El lema de la Junta para este 8-M ha sido Mujeres x bandera. Nos faltan dos segundos para que comiencen a erigirse mástiles en las rotondas de las ciudades.

Tal como lo concibió Blas Infante, el ideal andaluz es líquido, relativista, no es excluyente como lo han sido otros nacionalismos periféricos. Ni etnicista ni clasista, es más, se olvida, y creo que interesadamente, que surgió como solución a la secular cuestión jornalera. No obstante, hijo de su tiempo, Infante peca del mismo romanticismo historicista que el vasco y el catalán. Donde uno se inspiraban en los condes de Carlomagno y otros en las derrotas de Amaiur, Infante buscó la inspiración patriótica en el pasado musulmán de Andalucía, nada más lejos de donde la mayoría no querríamos volver.

Su cruel asesinato en el verano de 1936 lo convierte en alguien digno de respeto y de admiración, pero su ideología no es obligatoria, y vamos camino de ello. Esto no es nuevo, el PSOE también ayudó a ello, pero la velocidad de conversión del PP es inaudita.

Los concejales sevillanos de Adelante Andalucía –otro partido camisa nueva del andalucismo– están a favor de que el aeropuerto de San Pablo pase a llamarse Diego Velázquez, pero lo condicionan a que la estación de Santa Justa se denomine Blas Infante. No se comprende bien por qué el pintor sevillano debería someterse a esta compensación, pero es posible que la propuesta bautismal de Teresa Rodríguez salga adelante si se consideran los éxitos que la gaditana ha tenido sobre el nuevo ideario popular. Santa Justa-Blas Infante, como el Prats-Tarradella o Barajas-Adolfo Suárez, aunque el notario nunca presidió institución ni alcanzó acta de diputado. El andalucismo es una ideología tan peligrosa como el zoroastrismo, o como una palmera de chocolate, pero la condición de andaluz no debería estar ligada a ello de modo biológico, que es lo que viene pareciendo. Esta declarada negación del andalucismo tampoco lleva de modo unívoco al nacionalismo español, que es poco más que lo que se nos transmite cuando se nos interroga con la ontológica pregunta de si nos sentimos más andaluces que españoles o más españoles que andaluces.