UN estimado y respetado profesor, paradigma del hombre feminista, nos ha invitado recientemente al conjunto de los varones a “reflexionar críticamente sobre el Putin que todos llevamos dentro” (imagino que metafóricamente, claro). Acepto el reto y me pongo a la tarea. ¿Qué me une a Putin? Desde luego no su amor al gimnasio, ni su pasado como agente secreto comunista. Tampoco los ademanes dictatoriales –en gran parte porque nadie me deja que le mande–, ni su gusto por el rococó asiático. Nunca he invadido ningún país y, aunque considero que,“nuestras son las monas, nuestro es el Peñón”, jamás mandaría a nadie a la muerte por recuperar la patria natal de Gustavo Bacarisas. Me imagino, sin embargo, que sí me une a Putin esa pulsión oscura y profunda que nos eriza la piel ante la incógnita de la desnudez femenina, pero no creo que eso tenga nada de malo ni deba de ser objeto de revisión crítica alguna.

Aun así considero es sea probablemente cierto que todos los hombres tengamos algo de Putin (seguiré buscando), pero también de Sócrates, Marco Aurelio, Lenin, Federico García Lorca, Adenauer, Charlie Parker, Nasser o Pau Gasol. La naturaleza humana –lo dicen Homero, Jesucristo y la ciencia moderna– nos cubre a todos con un manto que nos homogeiniza más de lo que nos gusta reconocer. ¿Y las mujeres? ¿Tienen todas algo de Imelda Marcos, Teresa de Calcuta y Alaska? Claro que sí.

Otra cosa es que con esta invitación a buscar el Putin que nos habita se esté insinuando que todos los hombres somos responsables de los asesinatos de mujeres o de la discriminación por género. En este asunto siento ser un tanto anticuado y me niego a cargar con los pecados de otros. Como dice el lugar común: que cada palo aguante su vela.

Vivimos tiempos en el que la masculinidad tal como nos fue enseñada está en crisis, lo cual no deja de ser una revolución de alcance neolítico. A mí –como probablemente a Putin y a Biden– quizás me coge ya un poco tarde. El otro día, en un tuit también se nos animaba a “desaprender lo que nos enseñó John Wayne” y por ahí ya no estoy dispuesto a pasar. No por el actor, cuya vida y milagros desconozco completamente, pero sí por una de sus más épicas, fordianas y hermosas interpretaciones, la del capitán Nathan en She Wore a Yellow Ribbon. ¿Cómo olvidar la lección de aquel hombre que tras años de duro servicio en la frontera se retira con el único patrimonio de un reloj de bolsillo y un caballo con el que cabalgar hacia el horizonte? Yo, desde luego, no lo haré. Putin, no lo sé.