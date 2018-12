¿Queda algo de aquella Navidad?

Arrumbada en lo más profundo del arcano se halla la imagen del guardia en el Altozano, la Campana o la Puerta Real dirigiendo el tráfico como un islote rodeado de botellas de anís, cajas de turrón y, a veces, hasta por un pavo. Es una de esas imágenes de aquella Navidad que se fue para no volver. ¿Quién se acuerda de cómo el cartero o el barrendero dejaban su tarjeta en demanda del aguinaldo? Como tampoco se lleva ya el christma que no esté digitalizado o los muchos obsequios que se recibían en las casas de reputados profesionales, preferentemente médicos. Son datos que reflejan con claridad una Navidad que se fue para no volver y que ha roto en una celebración con otros usos. Usos y abusos como el desmesurado de una cohetería inaguantable que, unida al coro de ladridos de unos canes espantados, suplieron al villancico como banda sonora de la Navidad.