Queda terminantemente abolido el factor campo

Carlos Salvador Bilardo tenía muy agudizada la capacidad de sorpresa y entre las muchas cosas que le sorprendieron a su llegada a Sevilla, la que más era la importancia que en nuestro fútbol tiene el factor campo. Ya está más atenuado, pero el 2 en el boleto sigue cotizando más alto que el 1 y eso le llamó mucho la atención al irrepetible Narigón, que venía de un fútbol donde las barras bravas campaban y campan a sus anchas.

Gran parte de sus esfuerzos estaban en imbuirle a su tropa la obligación de rendir lo mismo en rodeo ajeno que en el propio. Un compatriota suyo, el incomparable Alfredo di Stéfano, proclamaba a los cuatro puntos cardinales que para ser grande hay que ser "toro en rodeo propio y torazo en el ajeno". Ya digo que todo se ha atenuado, pero el factor campo sigue teniendo incidencia parecida en el desarrollo de la competición y no digamos si es halcón o paloma el juez de turno.

Viene a cuento por la sensación que en estas vísperas produce lo que se nos viene encima con los estadios cerrados a toda persona ajena a la obra. Tan cerrados que sólo cuatro directivos locales, dos visitantes y un recogepelotas por tribuna, o sea cuatro, pueden acompañar a los profesionales. Sin duda alguna, el factor campo debería pasar a mejor vida con estos requisitos, lo que le da a estos restos de la competición un color insólito más la posibilidad de agradar a Bilardo.

Que el factor campo ya no es lo que era antaño resulta indiscutible. El jugador del Norte se asfixiaba y se mostraba incapaz de controlar la pelota en aquellos eriales, mientras que los del Sur se ahogaban con las botas puestas en unos barrizales no siempre producidos por la lluvia que cae del cielo. Entonces, el 2 era casi una utopía, ahora está la cosa menos complicada y a partir del 11 ir de local debe ser lo mismo que ejercer de visitante. Qué pena que no lo disfrute Bilardo.