Me tapo la boca y la nariz con la camiseta del pijama, de pronto, noto en una ráfaga fugaz, el olor de mi padre. Me sorprendo, lo busco de nuevo, huelo el algodón azul con ansia, no lo encuentro… sí, sí, ahí está de nuevo, pero se va, se va y lo pierdo. Una mezcla de sudor noble, de macho Brando, de hidrocarburos, de horas de camisa puesta al volante.

El salón a oscuras, solo la luz que emana de la pantalla donde German Coppini canta, monocorde y rítmico, que está enfermo, que envejece. Ya no te sigo, ya no sonrío. Mira qué entradas, me he vuelto viejo… Los maniquís bailan, rígidos los cuerpos, no los toques, por favor. Yo no tengo ganas de bailar, aunque, como un tic nervioso, la pierna comienza a moverse, como un pistón, como un émbolo, con el pie dando en el suelo. Casi no hay luna esta noche, tengo parado el reloj.

Padre, bendígame; madre, santígüeme. Dios repartió suerte en aquella curva de la carretera de Alfaro, donde se perdió para siempre la voz after-punk de Eduardo Benavente, donde se salvó Ana Curra para hacer canciones comerciales. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos.

Me entran ganas de esconderme en el cuarto de los huéspedes, pero está oscuro y me da miedo. Ni quiero ser santa, ni quiero ser beata, eso lo dejo para las niñas pijas de Puerta de Hierro que viven de que sus madres salgan en el colorín. Ahora salen ellas, quedándose con nosotros, con su rollo de bobas que se lo llevan crudo, el taco. Ellas, abrigadas con sus chuloputas en el ático de diseño. Mientras tanto, todos los negritos tienen hambre y frío.

Queridos camaradas, decidme si es verdad. ¿Qué fue de nuestros sueños? ¿Quién nos guiará? Aquí estoy, esperándoos para que, formando largas colas hacia la libertad, hagamos caer los muros que quedan.

Te dejo en tu portal de Nervión. Te beso y te miento. No, ni estoy cansado, ni me voy a mi casa. Tiro para el Alcaicería, allí estarán Tito y El Gitano. Hace frío, me subo el cuello de mi chaqueta con hombreras. Me saluda un mar de humo y aquella canción de Roxy, fue la señal para dejarme atrapar por el eterno femenino. Me pido un Ballantines con Seven Up, porque aquí no tienen ni puta idea de que es el ginger ale. Dame un pito, ni El Gitano ni yo compramos casi nunca tabaco, se lo curramos a Tito. Una calada al Chester, la noche resultó ideal, como todas. Quizás cerremos en El Mundo, con los restos del naufragio.

Nos iremos a casa, con la lengua estropajosa del whisky y del tabaco, sin sentir el frío ya. Y te echaré de menos, después de haberte buscado en el fondo del vaso, de la botella aquella que tenía en la etiqueta el color de tu ropa interior.

El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve, contra las rocas se estrellan mis enojos y así, toda esperanza devuelven. Malos tiempos para la lírica. Por la mañana tu madre bajará con el canasto, pero no nos saludará. En la cocina te mirará con cara de reproche: ¿Dónde has estado? Mira que facha.