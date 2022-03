Quiere vivir en Abu Dabi

El rey Juan Carlos ha enviado una carta a su hijo, el rey Felipe, en la que expresa su deseo de seguir residiendo en Abu Dabi, donde se instaló en agosto de 2020 -a instancias del Gobierno- en una villa del jeque Bin Zayed al Nahayan. El Rey emérito podrá viajar a España cuando considere oportuno, tanto para visitar a su familia y amigos como para pasar temporadas, acudir a eventos, reuniones o recibir tratamiento médico.

En este año y medio, Juan Carlos I ha querido viajar en varias ocasiones a Madrid, pero desde la Casa Real y desde el Gobierno han considerado que no era oportuno en las fechas por él elegidas, Navidad y su cumpleaños. Hace tiempo que don Juan Carlos había comunicado a sus familiares, y también a las personas españolas con las que se mantenía en contacto, que a la vista de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos había llegado a la conclusión de que por diferentes motivos le parecía más conveniente seguir residiendo en Abu Dabi. Allí cuenta con toda clase de atenciones y facilidades tanto de servicios como de seguridad, y con el afecto del jeque Al Nahayan; pero sí deseaba desde el día que llegó que se le permitiera viajar a España sin dificultades.

El Rey no vivirá en La Zarzuela, aunque sí podrá acudir a reuniones familiares en la que ha sido su residencia durante más de cincuenta años. No es conveniente que se aloje en ninguna residencia del Estado porque provocaría un debate indeseado sobre su uso y los gastos que supondría tanto el mantenimiento como el equipo de seguridad. En contra de lo publicado, no ha exigido que se le restituya la asignación que le retiró su hijo cuando se tuvo conocimiento de las operaciones económicas que obligaron a la Fiscalía a iniciar una investigación, que fue archivada hace una semana.

No hay fecha para su primera visita a España y se alojará en algún lugar por determinar, que puede ser la vivienda de su hija Elena o la de alguno de sus numerosos amigos que le han ofrecido alojamiento.

En la Casa Real ponen el acento en que se trata de una decisión del propio rey Juan Carlos, como lo expone en la carta dirigida a don Felipe.

La relación entre padre e hijo no ha sido fácil en estos años últimos, poco frecuente desde que salió de Vigo el 3 de agosto de 2020, sin anuncio previo, y sin que se conociera su destino hasta varios días más tarde. Han hablado por teléfono en contadas ocasiones, y todo lo relacionado con su situación lo han llevado por parte de don Juan Carlos, su abogado Javier Sánchez Junco, y el general Félix Sanz Roldán, ex director del CNI y hombre de la plena confianza de don Juan Carlos. Han tenido como interlocutor a Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de S.M. el Rey.