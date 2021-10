Razones para un adelanto

En pocas semanas el contador electoral andaluz dirá que falta menos de un año para agotar la legislatura. Y, sin embargo, cada vez que se analiza quedan menos razones que justifiquen, en términos de éxito electoral, esperar al final de 2022.

El Gobierno andaluz actual -para ser más preciso, el partido mayoritario que lo integra, el PP, al contrario que su socio, Cs-, tiene datos demoscópicos que aconsejan celebrar elecciones cuanto antes. Y, sin embargo, el relato que se reitera desde Presidencia -tanto Juanma Moreno como Elías Bendodo- es el de agotar la legislatura. Hasta final de noviembre, han dicho.

Existen distintas razones para el adelanto, más allá de unas encuestas halagüeñas.

La primera, y no menor, es que el nuevo candidato socialista muestra una, parece que sincera, disposición a aprobar los Presupuestos andaluces si, por primera vez, la mayoría que sostiene al Ejecutivo autonómico no los apoya (léase Vox). ¿Por qué? Simplemente porque es a Juan Espadas a quien más le interesa que las elecciones sean lo más tarde posible. Necesita tiempo para afianzarse como candidato. Y mucho, si no deja ya la Alcaldía hispalense.

La segunda es que la coyuntura política actual puede cambiar por motivos, sobre todo, económicos. FMI y OCDE rebajan las expectativas de la recuperación nuevamente y avisan de los graves problemas que tiene España con su deuda desbocada, un gasto público sin freno y un Gobierno central ya lanzado a la carrera electoral, pero no andaluza, sino española.

Una tercera razón, muy a tener en cuenta, entronca con lo anterior. La posibilidad de un adelanto de los comicios a Cortes Generales es ya una hipótesis plausible. Incluso aunque salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado. Que están sin aprobar y les falta lo más difícil, el apoyo externo de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Sin aprobarse, en Madrid ya se especula con que el de 2022 será el último Presupuesto del actual Gobierno PSOE-UP, porque habrá elecciones nacionales el próximo otoño.

Un argumento irrefutable de que ése es el escenario que manejan los partidos es que los cuatro grandes nacionales -Cs se cae- han activado su maquinaria electoral: abundan convenciones, congresos o mítines multitudinarios. A derecha e izquierda.

La coincidencia de elecciones al Parlamento de Andalucía y a Cortes Generales es justo el contexto que podría anular el perfil marcado por Moreno como líder centrado y sereno, con el que pretende cimentar su primer éxito electoral -ahora es presidente por una carambola- porque quedaría engullido por la polarización nacional.