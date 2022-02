Rebelión en la granja mínima de Ciudadanos

Esperemos que no acaben como los comuneros los tres parlamentarios de Ciudadanos que han denunciado el don de la inoportunidad y la impudencia de Juan Marín, quien se ha metido de nuevo con Pablo Casado. ¡El servicio nos ha salido respondón, Teodoro García Egea! Marín, que gobierna Andalucía con el PP, dice que Casado le ha entregado el gobierno de Castilla y León “a la extrema derecha”. Y lo dice porque tiene que decir algo. Cada día tiene su afán, pero en el caso de Marín cada mañana tiene su pamplina. Me lo imagino en el despacho de San Telmo, donde ya debería ir recogiendo el cepillo y el tubo de Colgate: “Llamadme a alguna tele o a algún medio que quiero largar”.

Y llega un momento en que los tuyos te pierden el respeto aunque sea a costa de no guardar ni el decoro. Un tipo serio, Sergio Romero, al que Marín defenestró como portavoz del grupo parlamentario, lo ha dicho alto y claro. “Para mí, ni el PP ni su presidente, Pablo Casado, son el adversario. Esto ni suma ni da estabilidad a Andalucía. Y tampoco es coherente cuando nos sentamos juntos cada martes en un Consejo de Gobierno. El sanchismo, eso sí que es dañino”. Y le siguieron Raúl Fernández, diputado por Granada, y Javier Pareja, parlamentario por Málaga. Se trata de un caso insólito. Tres parlamentarios rebeldes salen en defensa del sentido común . Resulta que Casado recibe más apoyo de gente de Ciudadanos que de todo el PP andaluz. Está claro que el resultado de Castilla y León abre un tiempo nuevo en Andalucía. Nada será igual que antes del domingo. El PP nacional y el andaluz deben ir más de la mano que nunca. Génova no ha triunfado como quería el 13-F y San Telmo tiene el miedo en el cuerpo por el ascenso de Vox. Más les valdría a todos normalizar las relaciones con Vox y no empecinarse en absurdos ninguneos.

El partido de Abascal no ha gobernando nunca, de momento no sufre desgaste por ese motivo. Tiene una tropa creciente de votantes que valora que no se baje la guardia en determinadas posiciones. El uso abusivo de la denominación de extrema derecha se asimila a la de quienes ven fascistas por todos lados. El PP y Vox tienen que entenderse. A los de Abascal les llega la hora de saber desembarcar en las instituciones con competencias de gobierno, guardar un perfil institucional, gestionar un presupuesto y saber defender determinadas ideas sin incurrir en excesos. Ciudadanos se prepara para el arrastre con el espectáculo añadido de una rebelión en una granja mínima, mientras en el PP no quieren ver la muerte del socio, no quieren verla, como Lorca la sangre de Ignacio. Buscaba el amanecer naranja en Castilla, y el amanecer no era...