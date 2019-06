Recuerdo de un festivo que perdimos

Amanece un día que hasta hace unos años estaba destacado en rojo en el calendario. Hoy se celebra el día de San Pedro y San Pablo, el primer Papa y el del vínculo epistolar con los atenienses, nada que ver con sus respectivos tocayos Sánchez e Iglesias. Bueno pues este día era uno de esos festivos que se fueron perdiendo en el calendario laboral y en el que hasta solía programarse un festejo taurino. Por ejemplo, tal día como hoy de 1963 salía por la Puerta del Príncipe José María Susoni, uno de los muchos artistas brillantes que dio el toreo según Triana. También, en este día de diez años después tomaba la alternativa Fernando el Almendro con un padrino de la magnitud de su paisano Curro Romero en presencia de José Antonio Campuzano. Claro que el día era festivo y que la oferta lúdica no tenía la variedad de hoy, pero no me diga usted que estaba mal.