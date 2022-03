Recuerdos de los viernes de Cuaresma

Primer viernes de Cuaresma y los recuerdos afloran porque hay que ver la importancia que se le daba en nuestra niñez, juventud y casi hasta siendo adolescente a las reglas. Reglas que pasaban por el ayuno y la abstinencia y si lo primero era aleatorio, lo de la abstinencia se llevaba en casa a rajatabla. Y la verdad es que servidor de Dios y, si me lo permite, de usted no sufría trauma alguno por la desaparición de la carne en el menú doméstico. Cobraba en estos viernes cuaresmales un gran protagonismo el pescado en general y el bacalao en particular. Ese bacalao con tomate que mamá, como todo lo que hacía, bordaba y que gozaba de preferencia generalizada entre el grueso familiar. Bueno, pues ya estamos en el primer viernes de Cuaresma y habrá masiva afluencia de fieles para postrarse ante el Cautivo en San Ildefonso y, cómo no, a los pies del Señor en San Lorenzo.