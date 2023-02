Recordamos con asombro el artículo de Diario de Sevilla sobre la mesa de una de las direcciones generales de la Comisión Europea en Bruselas. Se anunciaba una noticia esperanzadora para Sevilla: la firma del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado) que había ocurrido justo el día anterior.

El pasado 26 de enero expusimos en Bruselas la grave situación social, de movilidad y de sostenibilidad que vive Sevilla hoy. Explicamos que Sevilla es la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa de Metro, y que nuestro modelo de movilidad, centrado en el coche privado, tiene graves consecuencias en el aire que respiramos en la urbe: el transporte genera 1,3 toneladas de CO2 al año por cada sevillano, mucho más que Madrid (0,8 toneladas de CO2 al año) o Barcelona (0,6 toneladas de CO2 al año). Explicamos que Sevilla capital tiene una tasa de paro de 24,2%, mayor que la provincial (22%) e incluso la de Andalucía (21,7%). Es un paro de larga duración que afecta más a las mujeres y a los jóvenes, lo que genera graves situaciones de exclusión social.

Pero ninguna situación es "para siempre" si somos capaces de ponernos de acuerdo en la solución, y ese debe ser nuestro reto como sociedad. La red de Metro ayudará a mejorar Sevilla y su área metropolitana. Hemos vuelto de Bruselas con un plan para las líneas 2 y 3 del metro. La red de Metro tendrá un impacto muy significativo en la realidad socioeconómica. Sólo el tramo norte de la línea 3 creará 16.300 puestos de trabajo a lo largo de sus ocho años de construcción. Serán 16.300 familias que generarán riqueza en la ciudad. Tras las obras, el desarrollo industrial e inmobiliario darán continuidad al empleo.

Ahora bien, la red de Metro sólo llegará si todos ponemos algo de nuestra parte. En primer lugar, la Comisión Europea va a estar muy atenta al avance de las obras del tramo norte de la línea 3, y en función de cómo seamos capaces de gestionarlas, la Comisión podría aportar (o no) nuevos fondos para el tramo sur de la línea 3 (Prado-Bellavista) o la línea 2 (Sevilla Este-Centro). En segundo lugar, como sociedad, debemos pedir a la clase política que evite usar el Metro como un arma electoral. Por último, no podemos permitir que algunos medios de comunicación lancen titulares negativos y que no reflejen la realidad: no ayudarán a conseguir esos nuevos fondos europeos que necesitaremos.

En definitiva, la sociedad civil de Sevilla ha definido un plan factible y realista para las líneas 2 y 3 de Metro; luego llegará la 4. Ahora corresponde a las tres administraciones ejecutar el plan, y a toda la sociedad apoyarlo. Es un proyecto para varias legislaturas; tenemos que ir fase a fase, pero sin pausa. Si lo conseguimos, en 2030 tendremos toda la línea 3 finalizada y la línea 2 en construcción. Sevilla vive una situación de emergencia climática y social. Es el momento de dar todos juntos un paso adelante hacia la solución.