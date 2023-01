Todo está acabando en un fracaso no solo ante su pueblo, que prefirió salvar a Barrabás, ante las autoridades religiosas, que lo condenaron por blasfemo o porque vieron su estructura de poder amenazada, y ante las autoridades romanas, que nada entendían de estas disputas mesiánicas entre los judíos de las que solo les importaba que pusieran en peligro el orden público. No solo todo acababa con estos fracasos ante el pueblo, la jerarquía religiosa y el poder Roma, también con su aún más doloroso fracaso entre los escogidos por él, entregado por Judas, negado por Pedro a quien había elegido como la piedra sobre la que edificará su Iglesia, abandonado por todos sus discípulos menos por Juan.

Está desesperado para acompañar a los desesperados en la desesperación que, no se olvide, es un pecado mortal contra la Esperanza por el que "el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados, oponiéndose a la Bondad de Dios, a su Justicia -porque el Señor es fiel a sus promesas- y a su misericordia". Si tras su muerte descendió a los infiernos para que no hubiera ámbito al que no llevara su luz -"hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena Nueva" escribió San Pedro en su primera carta- inmediatamente antes de morir descendió al infierno en vida de la desesperación para que todo aquel que la padezca sepa que Cristo estuvo en ella y la sintió, cumpliendo lo que también escribió Pedro citando a Isaías: "Cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz". Hasta con el pecado -¡él, que era Dios mismo encarnado!- de desesperar de la promesa y la misericordia de Dios.

De todas las sagradas imágenes de Sevilla ninguna dice más con menos medios sobre las cuestiones más complejas y duras que desafían a la fe y a la razón que este Cristo chiquito, incluso tosco en su hechura, en el que manifiesta como en ninguna otra que "Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte". Ninguna representa un mayor abandono de la Esperanza, junto a cuya hermandad naciente vivió cuando residió en San Basilio, un gesto de más hondo abatimiento, una mirada más perdida, un más hermético cerrarse en su dolor, una mayor indiferencia hacia lo que a su alrededor -prepararle la cruz, como en su antiguo misterio se representaba- sucedía. Es Humildad y Paciencia, el redentor de los desesperados. Hoy está en besapié.