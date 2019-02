Redundando en el momento dulce del Betis

Desconociendo qué futuro aguarda al Betis en la Copa, sí puedo proclamar y proclamo que el presente es espléndido. Daba gusto ver durante el sorteo copero el papel que hogaño desempeña el sevillanísimo club verde, blanco y verde en el concierto del fútbol español de hoy. El acto de ayer tenía categoría, solera y daba mucho que pensar, sobre todo en lo que ha cambiado el club desde que lo gestiona la dupla Haro&Catalán.

Dicho lo cual, la pregunta es la de qué sensaciones ha dejado el bombo copero. Pues para qué vamos a engañarnos, las sensaciones domésticas son inmejorables, pues esa eliminatoria Betis-Valencia era la que hubiesen firmado béticos y valencianistas anticipadamente. Los dos colosos, siempre es mejor encontrárselos una sola vez que en las dos de toda eliminatoria. Y con esa preferencia para nada hay que deducir falta de respeto alguno del bético al valencianista y viceversa.

El Valencia prefería al Betis y éste a los de Mestalla. La historia juega ampliamente a favor de los ches, pero la historia no influye y en el presente que vivimos, el equipo levantino es más parecido en potencial al del Betis que cualquiera de los dos colosos. Si acaso, un pero, pero no decisivo, y es que a la gente de fútbol le gusta más ir de local en el choque decisivo que jugarse los cuartos en terreno hostil. Pero es un detalle nimio y que no debe ensombrecer la alegría por el sorteo.

Y dicho todo lo que podía deparar el bombo copero hay que redundar en el magnífico papel que hoy desempeña el Real Betis Balompié en el fútbol español. Y en todo esto tiene un rol trascendente cómo ha variado el estadio bajo el mando actual. Sin el hermoseamiento que ha tomado con la construcción del Gol Sur, nada de esto hubiera sido posible. Un sorteo de semifinales y una final de Copa ahí no hubiera pasado por cabeza humana, conque a ver quién le pone un pero a esto.