Suele pasar que se confirme la validez de que no hay mal que por bien no venga y se veía anoche. Sevilla se parecía a la de siempre; cuando se dice siempre nos remontamos a cuando la ciudad no era el parque temático que hoy es, con el ruido de las maletas rodantes como banda sonora por un lado y por otro sin un solo hueco donde dejar el coche. En esta noche de sábado abundaban las plazas de aparcamiento, señal inequívoca de la desbandada en busca del mar y aunque seguían las ruedas de las valijas como soniquete inevitable, era una delicia vivaquear por cualquier rincón de la urbe. A todo esto, la tregua térmica colaboraba y el primer día de julio se presentaba como manifiestamente habitable. Una sensación agradabilísima esa de poder disfrutar sin molestas injerencias de la que para nosotros es la ciudad más bella del mundo, pero, ay, todo acabará.