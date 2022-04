Reencuentros y desmesuras

Este Domingo de Ramos, en el que por fin nos reencontramos con las cosas como son y con la vida tal y como la entendemos, marca el inicio de una bendita hibernación que permitirá a la ciudad alejarse por unos días de las miserias cotidianas y echarse a la calle para reencontrarse consigo misma. Ya era hora. Han pasado dos años en blanco y eso quedará ya para siempre en la memoria de los que lo han padecido. Incluso aunque el agua estropee algunos de los días, esta Semana Santa va a ser en Sevilla la más grande y la más esperada en muchas décadas. Y la ciudad sabrá vivirla, porque si algo llevan los sevillanos en los genes es el saber estar y el tener una cultura de la calle que es una de las señas que más la identifican. Pero la abstinencia ha sido larga y quizás algunos de los elementos consustanciales a la celebración de la Semana Santa hayan cambiado ya para siempre. Corremos este año más que ningún otro el riesgo de la desmesura, de que se nos vayan de la mano aspectos que siempre han tenido la medida justa sin que nadie tuviera que imponer cuál es esa medida. La desmesura puede venir tanto de los propios como de los que vienen de fuera, Las previsiones de nazarenos que se han manejado por parte de las cofradías más señeras durante esta Cuaresma asustan porque pueden hacer que los problemas para manejar los cortejos en zonas como la carrera oficial, ya de por si bastantes complicados, se multipliquen y que las bullas, todavía con el fantasma del virus revoloteando sobre ellas, se hagan eternas.

Los que vienen de fuera se van a encontrar una ciudad pletórica y feliz de volver a ser en primavera lo que siempre fue: uno de los lugares más atractivos del mundo para pasar estos días. Pero también se corre el peligro de romper los cánones de la normalidad. Las colas que se vienen registrando ya desde hace meses para entrar en muchos de los bares de la ciudad, de los que aparecen en las guías turísticas y de los que no, dan idea de que va a hacer falta mucho sentido común y mucha calma para que los cauces no se desborden.

Pero hay que confiar en que Sevilla va a pasar la prueba de la Semana Santa del reencuentro con nota. En ello nos va no sólo una parte fundamental de su funcionamiento y de su proyección en el mundo. Tampoco hay que olvidar que nos hemos especializado, quizás porque no hemos sido capaces de hacer otra cosa, en un modelo de ciudad en que su ser o no ser depende de cómo resolvamos estas cuestiones.