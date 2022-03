Reflexiones en la víspera más grande

Aconseja esa normalidad que tiene su peana en el pragmatismo que no hay que mirar atrás si no es para la corrección de errores. Está el, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié inmerso en un bucle tan trascendente que sólo debe pensar en sacar con bien el choque de mañana con el Rayo y que los residuos del derbi han de tener la consideración de basura, de excrementos a los que no debe darles bola, conque ojo, vista y al toro.

Pero sí hay que mirar al pasado para no repetir errores y, conscientes del nivel intelectual de Manuel Pellegrini, vivimos en el convencimiento de que el excepcional técnico andino no va a tropezar en la misma piedra. Fue muy grosero el tropezón del domingo, tanto que resultaría inconcebible que un tipo, que es ingeniero y no un iletrado mindundi, vaya a pecar contra el mismo mandamiento. Mandamiento que pasa por no alinear a los más aptos.

Está el sevillanísimo club de las trece barras con corona ante el partido del curso y no cabe ni siquiera pensar en la posibilidad de maracanazo, o, quizás, cartujazo en puridad. No es una semifinal más, sino una cita de citas con una impresionante recompensa en su mochila. Y ante semejante reto no cabe pensar en una alineación alternativa a los más cualificados. Se trata de que a punto de dar las once de la noche heliopolitana, el Real Betis Balompié salga por su pie.

¿Y quién cree usted que debe jugar? Pues los que se han labrado un crédito tras haberse confirmado como gestores del temporadón que el Betis está cuajando. Por ejemplo, cuando un portero funciona es de gran riesgo relevarlo porque puede darse el caso de perderlo a él y también a su sustituto. Son reglas fijas y resulta insolente hacérsela ver al experimentado capitán del barco. Hoy es sólo víspera del día más grande, únicamente eso. Mañana, más.