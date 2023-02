Libros, vinos y tapas, son tres importantes soles de mi constelación vital. Astros en torno a los que orbita mi devenir diario profesional que, afortunadamente, coincide con mis más queridas aficiones, así que tengo la suerte de que trabajo y ocio se entrecruzan y están irresolublemente asociados en mi quehacer cotidiano.

En esta galaxia, donde uno tiene sus filias, alguna fobia también, a qué negarlo, dos planetas fundamentales coinciden tristemente en sendos eclipses que, momentáneamente, oscurecen su brillante esfera.

La misma semana, con espacio de pocos días, me llegaron las noticias sobre la jubilación, o digamos, el pase a otras dedicaciones personales, de dos grandes profesionales cuyos negocios son referencia histórica, tanto en el mundo librero local, como en el de la hostelería sevillana de las últimas décadas.

Librería Reguera, esa isla literaria entre dos "templos", el religioso de la parroquia de Santa Catalina y el cervecero del Bar El Tremendo, ha sido referencia y la de muchos sevillanos, en cuanto a negocio librero. Por su puerta hace muchos años que paso muy frecuentemente. En sus escaparates he tenido la dicha, gracias a la solidaridad con mis escritos de los hermanos Reguera, de ver colocadas mis obras, que me hacía tanta ilusión como a aquellas madres que veían la foto de su hija, o su hijo, vestida de comunión en la tienda fotográfica del barrio.

Hablo con Julio Reguera en una inaudita librería con muchos huecos ya en sus estanterías, letras en liquidación, en un espacio normalmente lleno de libros, con ese horror vacui tan caro a las librerías tradicionales, desbordadas de títulos, novedades y fondo de librería. Le agradezco sus servicios prestados a la cultura local y le deseo suerte en su merecido cambio de rumbo.

Sixto Tovar también ha optado por bajar la presión de su olla cotidiana. El Bar Restaurante Eslava, que él fundó y ha dirigido con innegable acierto hasta ahora, es para mí una de esas barras muy sevillanas, estrechas, donde es complicado encontrar sitio, pero donde tapear es un inmenso placer. En su pizarra figuran tapas imprescindibles para todo buen disfrutador de la buena cocina en los últimos años en Sevilla. Entre ellas, uno de los mejores bocados que he probado en un bar a lo largo de mi vida, su Yema sobre bizcocho de boletus, un botón de muestra de una larga y deliciosa lista.

Pero Eslava es mucho más. Es el carácter de Sixto, su siempre franca amabilidad y exquisita educación. Es la profesionalidad de su consolidado equipo. Eslava es también su selecta carta de vinos, una bodega cuidada, bien conservada y perfectamente servida.

Hablaba de eclipse en ambos casos y no de cierre absoluto, nuevas gerencias se harán cargo de los dos negocios. En el caso de la Librería Reguera, una tienda que cruza el río, para debutar en el centro. En el caso de Eslava, de la mano de dos empresarios hosteleros sevillanos que, en su declaración de intenciones, aseguran que continuarán en la misma línea. Deseo y espero una brillante continuidad a ambos, aunque después cada cual considera qué es lo mejor para las ganancias de la casa, quién sabe.

Con todo, entrar a comprar un libro y no saludar a Julio o ir a tomar un vino a Eslava y no echar una parrafada sobre el sector con Sixto, no será lo mismo.