Relojes rotos

Tempus fugit que se las pela. En tan profundo pensamiento ando en estos últimos días del año. En eso y en intentar averiguar cómo se desentornilla un adminículo diminuto donde yacen las pilas de una guirnalda de luces navideñas que, cosas de la costumbre, he puesto en la ventana y que han fallecido por extenuación en apenas dos noches. A esto último le he dedicado más horas pero menos intensidad, que una cosa es caer en las trampas de lo cotidiano y otra muy distinta darle profundidad y dotar de épica a lo casero (solamente Cortázar fue capaz de bautizar como "Los horrores floridos" a los sillones de playa de su fascinante Los autonautas de la cosmopista). El tiempo, por el contrario, es asunto al que la mayor parte de los humanos le dedicamos un rato, valga la redundancia, para comprobar lo fugaz de los gozos y el peso plomizo de las sombras. Sin ser Cavafis, y ese viejo que se duerme en el café calibrando cómo perdió su tiempo, cualquiera podríamos firmar uno de los últimos poemas de José Bergamín, tan primorosamente editado en aquella colección de Juan Cobos Wilkins, Pliegos de mineral: "Miré a mi alrededor y no vi nada". Acaba el año que hemos dedicado, entre sobresaltos y mascarillas, a los hermanos Bécquer y precisamente fue a Gustavo Adolfo a quien Bergamín dedicó los últimos versos de su vida. Y habrá aún quien desprecie al poeta evocador de esas famosas golondrinas de una casa del Madrid de los Austrias. Menos aficionado a los pájaros, que se sepa, el madrileño Pedro Salinas escribió en Mi alma tiene prisa: "Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una". Bergamín le hubiera arrojado a la cara uno de sus más ácidos aforismos: "El escepticismo es provisional, aunque dure toda la vida".

Ya ven los efectos digestivos de esas comilonas que hemos preparado para quince y degustado seis, que ya son muchos. Hay un adn de madre, o al menos yo lo he heredado de la mía, que nos impide cocinar para pocos en fechas señaladas. Luego los restos parten, como en el bolero La Barca de Oro, en túpers que nunca han de volver. Aunque lo que en realidad me ha pasado es que se me han roto los relojes. En serio. Ni es una bella y/o manida metáfora ni, creo, he sido víctima de un "viejazo" como el que ha malhumorado a algunas de nuestras mejores plumas (Marías, tómate algo, anda): es que se me han roto de verdad. Uno de ellos, mi favorito, tiene la aguja del segundero dando vueltas por la esfera como si la hubiera pintado Dalí.

He dudado entre lanzarme como loca a las calles para buscarles un sustituto (me gustan baratos y grandes) o aprovechar este lapsus para que, efectivamente, el tiempo no corra. Y darle la razón a Cortázar, círculo que se cierra, para que, al menos un par de días, yo no sea el regalo del puñetero reloj.