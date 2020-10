El Rennes, a pagar la vajilla que destrozó el Eibar

Continuamos para bingo en este no parar que es el fútbol de estadios desiertos y tropelías arbitrales. Con la estupefacción latente que dejó el batacazo con el Eibar, esta noche toca Champions en Nervión. Con la competición continental parece como si el aire fuese más reconfortante en la casa sevillista, sobre todo cuando tan fresco está el recuerdo del partidazo que la tropa de Lopetegui ofreció hace una semana en Stamford Bridge.

Esta noche aparecerá el Stade Rennais, Rennes para los amigos, el equipo que apeó al Betis de su última aventura europea. Un conjunto recio, organizado y de indiscutible sentido competitivo, pero que no vive sus mejores momentos. Sus dos últimas citas fueron negativas, ya que no pudo derrotar en casa al Krasnodar ni tampoco al Angers, con el que perdió el pasado viernes también como anfitrión. De todas formas, anda tercero en su Liga y al acecho de Lille y PSG.

Una pena la desertización de los estadios, pues con Nervión hecho caldera, el viento soplaría más de popa para los de Lopetegui. Como imagino que hoy jugarán los buenos y que no habrá rotaciones es de esperar que la mancha del sábado ante los de Mendilíbar no reaparezca. Será el Sevilla europeo el que comparezca, con eso está dicho todo y como los franceses tienen por eslogan el mismo que los locales, lo de dicen que nunca se rinde, pues la emoción estará servida.

Lo del pasado sábado no fue normal, sobre todo que esa franquicia de gol que es Ocampos hiciera lo físicamente imposible para no marcar sobre el último tañido. Fue una experiencia que no debe amortizarse, que debe ser una lección aprendida para que un curso tan ilusionante no se vaya por los desagües de la decepción. Dicen que el Rennes nunca se rinde y como lo mismo predica el Sevilla, no cabe la menor duda de que tenemos noche de esas que merecen la pena.