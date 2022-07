Réquiem por dos actores

EL mismo día supimos de los fallecimientos de los actores James Caan y Philip Baker Hall. Al primero lo conocen todos por haber sido el Sony Corleone de El Padrino y al segundo sólo los cinéfilos por haber protagonizado tres obras maestras de Paul Thomas Anderson: Sidney (también distribuida como Hard Eight), Boogie Nights y Magnolia.James Caan, actor limitado cuya vida privada empeoró las cosas, está en la historia del cine y en la memoria de los espectadores por haber sido Sony. Y ni siquiera durante toda la película: ya saben lo que le pasó en el control de la autopista y en El Padrino II solo aparece en el flash back de la fiesta de cumpleaños del Don en la que (en mala hora) presenta a Carlo Rizzi a su hermana Connie. Del resto de su filmografía únicamente destacan las pre-Padrino El Dorado (Hawks, 1966) y Llueve sobre mi corazón (su encuentro con Coppola en 1969), y las pos-Padrino Rollerball (Jewison, 1975: no muy bien envejecida), Llega un jinete libre y salvaje (Pakula, 1978), Misery (Reiner, 1990) y La otra cara del crimen (Gray, 2000). Philip Baker Hall también es inmortal, pero no popular, por haber trabajado en las tres obras maestras de Paul Thomas Anderson, su descubridor tras una larga carrera: rodó con él su corto Cigarettes & Coffee, escribió expresamente para él Sidney, su primer largometraje, en el que interpretó a un maduro jugador, y le dio los papeles del productor de porno Floyd Gondolli en Boogie Nights y del atormentado presentador televisivo Jimmy Gator en Magnolia. Bastaron para hacer famoso entre los aficionados de todo el mundo a un maduro actor que entonces tenía 65 años, había sido secundario en una treintena de películas y en más de cien episodios de series televisivas, algunas de ellas muy populares, además de obtener un cierto reconocimiento crítico en 1984 con Secret Honor, obra de teatro filmada por Robert Altman en la que interpretaba a un desquiciado Nixon en un monólogo de 90 minutos.Dos carreras radicalmente asimétricas las de estos actores cuyas muertes a los 82 y 90 años se dieron a conocer el mismo día. Caan triunfó a los 32 sin lograr nunca igualar el papel que lo hizo inmortal; Baker Hall alcanzó el reconocimiento que su talento merecía a los 65 tras una larga carrera como secundario. Coppola llevó a un actor limitado a la gloria, Anderson hizo justicia a un actor genial.