EN la Sierra de Aracena no era extraño encontrar personas que no conocían la capital de su provincia, Huelva. Para ellos ir a la ciudad (al médico, de compras, al abogado, a los toros, a conspirar, a las procesiones, al burdel...) era ir a Sevilla, el gran centro de gravedad de un vasto territorio que iba mucho más allá de las fronteras provinciales trazadas en 1833 por Javier de Burgos. Quizás, uno de los autores que mejor ha reflejado esta doble nacionalidad serrana-hispalense es Aquilino Duque, quien en libros como El rey mago y su elefante nos recuerda el continuo flujo entre la vieja ciudad de fundación fenicia y unas sierras no tan lejanas cuyos castillos han sido propiedad del Ayuntamiento de Sevilla hasta solo hace unos años. Lo mismo se puede decir de la Baja Extremadura, ese territorio entre el Guadiana y Sierra Morena al que los romanos llamaron Beturia. No es casualidad que a Zafra le guste llamarse Sevilla la chica, o que muchas poblaciones del sur de Badajoz parezcan pueblos andaluces con, eso sí, un punto más de laconismo propio de las legiones que romanizaron la zona. Es raro indagar profundamente en un árbol genealógico sevillano y no encontrar sangre extremeña. El norte de Málaga, Cádiz o, incluso, el Algarve más occidental, no se libran de esta atracción ejercida por Sevilla. ¿A qué se debe? Evidentemente al peso político, económico, social, cultural, religioso, militar y demográfico de una ciudad que, incluso en sus momentos más bajos, siempre ejerce su papel de centro de gravedad del suroeste español. Pero también, sin duda, a los viejos lazos que se crearon durante el periodo en que Sevilla fue la capital de un reino que duró desde su fundación por la dinastía mora abbadí en 1023 hasta la referida reforma provincial del siglo XIX. Como se ha recordado en estos días, el Rey de España sigue siendo el Rey de Sevilla (desde 1248 la urbe ha estado plenamente integrada en la Corona de Castilla, primero, y en el Estado Español, después).

Es difícil no sonreír con sorna cuando se nombra como territorios “históricos” a los que aprobaron su estatuto de autonomía durante la II República, algo que ocurrió anteayer. ¿Qué es entonces Sevilla, la ciudad por donde pasaron fenicios, cartagineses, romanos, vandalos, visigodos, bizantinos, sirios, almorávides, almohades, castellanos, leoneses, aragoneses...? ¿Una urbe no “histórica” pese a sus fueros y privilegios de antaño?

Hoy arranca el año en que se va a celebrar el milenio del nacimiento del Reino de Sevilla, iniciativa impulsada por profesores e instituciones de la que Juan Parejo ya ha dado noticia en estas páginas. Conste aquí nuestra inquebrantable adhesión.