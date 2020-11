Restricciones como aliadas de la ruina

Está rotundamente confirmado que el régimen de restricciones conque nos sojuzga el vigente mandarinato tiene muchísima más incidencia económica que sanitaria. Se adelantó el toque de queda y espectacularmente la hora de cierre de lo que viene a llamarse comercios no esenciales. Y enarbolando la pancarta está la hostelería, que es un ramo con un efecto dominó tremendo, y que ha entrado en una espiral ruinosa inaguantable. Paralelamente, los hospitales se sienten desbordados, por lo que habrá que convenir en que estas restricciones que tanto nos agobian no son efectivas a la hora de acabar con el bichito. No es hora de apuntarse a batallón negacionista alguno, pero no hay nadie en el mundo que pueda refutarnos que tan liberticida estado de cosas sólo juega a favor de la ruina y para nada de la salud de los moradores de este pobre país aún llamado España.