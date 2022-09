Restricciones en el parque temático

Fue un titular de periódico que combinaba la más cruda realidad con lo premonitorio de un tiempo aún más dramático. Fue Carlos Navarro el que tituló con aquello de que un sevillano se encuentra a otro por Tetuán y se abrazan. Cada vez más complicado resulta encontrarse con un paisano por la Sevilla eterna y lo peor es que va camino de que sea absolutamente imposible. Sevilla sin sevillanos, qué maravilla, como aserto machadiano lleva visos de convertirse en una dramática realidad y es que lo que ha ocurrido alguna vez no tiene por qué no repetirse. El turismo como panacea económica está llevando esto a unos términos venecianos, a ver cómo es su final y así estamos cuando ya se anuncian restricciones de agua, que al paso que vamos no sabemos si no tendremos otra opción que la de bebernos el río. Panorama negro, hoy entra el otoño y a ver qué nos depara la vida.