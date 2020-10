Retorno en casa del campeón

Gran imagen dio el Levante en su primer tiempo de Mestalla y, sobre todo, en su recital con remontada en El Sadar, algo que justifica los piropos que Julen Lopetegui le dedicó en el avant match. Claro que tampoco es prueba del nueve alguna el elogio del entrenador del Sevilla, de por sí habitual fábrica de piropos, mayormente sobre el enemigo inmediato. Es una forma de revalorizar lo propio, pero sí, el Levante es gente.

Claro que hoy no tendrá ni a Valencia ni a Osasuna, sino al Sevilla, ese campeón continental que demostró en su debut liguero que el esfuerzo de Budapest no le hizo mella. Mientras que el vencedor de la Supercopa hincaba la rodilla por el acuse del esfuerzo en la final, el Sevilla incluso se permitió la licencia de concederle ventaja al Cádiz, posiblemente en agradecimiento al pasillo cadista, para que en un abuso de autoridad y de contundencia inapelables remontar.

De la cita de Carranza me quedo con la constatación indudable de que el abrigo que supone una plantilla tan extensa como cualificada es lo que te permite no pasar frío en las distintas encrucijadas que te tiende el curso. Y, por supuesto, es indiscutible la incidencia superpositiva que supone la incombustibilidad de Jesús Navas. Salieron del banco De Jong y Munir para reventar la partida con dos golazos y eso de que resuelvan los suplentes da un plus tranquilidad.

En fin que me gustó ese Levante de Paco López que administra Campaña y que tiene en Morales su valor más decisivo. Está coordinado y sabe a qué juega, pero enfrente tendrá esta tarde a todo un Sevilla. Los números de los granotas son muy flojos en Nervión con su nota culminante una goleada favorable en Segunda División, pero sean los números que sean, la realidad es que va a encontrarse con el Sevilla y encontrarse hogaño con el Sevilla son palabras mayores.